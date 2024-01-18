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14:28 (мск), источник: Вечерняя Москва

Крещение Господне в 2024 году: дата, история, традиции

Крещение — важнейший христианский праздник, который завершает святочную неделю. В народе дата связана с великим освящением воды и купанием в крестообразной проруби в любой мороз. Верующие считают, что ритуал помогает очиститься от грехов, омолодиться и укрепить здоровье. Дата, история, традиции и обряды христианского праздника — в материале «Вечерней Москвы».

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Источник: РИА "Новости"

Когда отмечают Крещение в 2024 году

Крещение Господне, или Богоявление, в 2024 году отмечается в ночь с 18 на 19 января, как и в предыдущие годы. В календаре Русской православной церкви это постоянная дата.

История праздника

Около двух тысячелетий назад на реке Иордан проповедовал и крестил Иоанн Предтеча. Многие шли к нему креститься, чтобы избавиться от грехов. Однажды к нему пришел безгрешный Иисус Христос, чтобы взять на себя последствия всех грехов человека. Как только он спустился в воду, открылись небеса, и на Иисуса в виде голубя спустился Святой Дух, и раздался голос Бога Отца. Поэтому в Крещение принято креститься, приговаривая «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Традиции и обряды на Крещение

Церковь начинает отмечать праздник в Крещенский сочельник, 18 января: в храме проходят длинная служба и чин освящения воды. Крещенская вода имеет название «агиасма», что переводится как «святыня». Верующие специально приходят за ней в храм, чтобы потом освятить этой водой дом и принимать ее внутрь для лечения различных болезней. На следующий день, 19 января, также проходят ритуалы освящения воды.

Купание на Крещение

Любимая традиция россиян — крещенские купания в проруби, которая называется иорданью — в честь священной реки. Примечательно, что обычай не прописан в церковном уставе — его придумал сам народ. Богословы же советуют просто сходить в храм в этот праздник и помолиться, вспомнив духовный смысл этого особого дня.

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