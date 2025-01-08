Крепкое словцо. Адвокат напомнила о штрафах за оскорбление в онлайн-чатах

За оскорбление в родительских, домовых или других онлайн-чатах обидчик может «налететь» не только на штраф, но и на оплату морального вреда и судебных издержек, напомнила адвокат Анна Аржанникова. А это — десятки тысяч рублей и даже больше.
«За оскорбление в любом чате виновному грозит административный штраф — в первый раз обычно это 5 тыс. рублей, затем — до 10 тыс. руб., — говорит эксперт. — Такую вину предусматривает вторая часть статьи 5.61 КоАП».
Но штраф — это не единственная ответственность, которая ударит по кошельку любителей крепких выражений. За оскорбление взыскивается еще и моральный вред. При обычном оскорблении он составляет 5−10 тыс. руб. Но обычно оскорблению в чате предшествуют длительные дискуссии. В ходе них правонарушитель порочит честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего и лишь потом переходит на оскорбления.
«В таких ситуациях сумма морального вреда взыскивается в более серьезных размерах — 30−50 тыс. руб., — добавляет адвокат. — Более того, почти всегда по такой категории дел у потерпевшего возникают еще и судебные расходы. Они тоже подлежат компенсации правонарушителем, а это минимум 25−30 тысяч рублей. Так набегает вполне внушительная сумма».
Чтобы пожаловаться на обидчика в чате, эксперт рекомендует сохранять скриншоты веб-страниц, на которых зафиксированы все оскорбительные слова и выражения. Скриншоты лучше удостоверять у нотариуса. После этого нужно подготовить заявление в прокуратуру и потребовать привлечение виновника к ответственности за оскорбление. Затем можно смело подавать в суд на автора нелицеприятных сообщений. Нужно потребовать публичного опровержения сведений, которые порочат честь и достоинства истца, а также компенсировать моральный вред.
Так, в Нижегородской области в чате многоквартирного дома один из жильцов грубо обвинил семейную пару из ТСЖ в нецелевом расходовании собираемых денег. Супруги подали в суд за публичное оскорбление и выиграли. Ответчик обязан выплатить штраф 50 тыс. руб. и публично опровергнуть сказанное в том же чате.
Другой случай был в Магнитогорске. Горожанка отправила в родительский чат голосовое сообщение, где в неприличной форме отзывалась о чужом ребенке. Родители мальчика тут же отправились в прокуратуру, добившись административного дела. Мировой суд назначил выплатить несдержанной родительнице штраф 5 тыс. руб., а также возместить моральный вред, который испытал ребенок, — 10 тыс. руб.