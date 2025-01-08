Крепкое словцо. Адвокат напомнила о штрафах за оскорбление в онлайн-чатах

Чтобы пожаловаться на обидчика в чате, эксперт рекомендует сохранять скриншоты веб-страниц, на которых зафиксированы все оскорбительные слова и выражения. Скриншоты лучше удостоверять у нотариуса. После этого нужно подготовить заявление в прокуратуру и потребовать привлечение виновника к ответственности за оскорбление. Затем можно смело подавать в суд на автора нелицеприятных сообщений. Нужно потребовать публичного опровержения сведений, которые порочат честь и достоинства истца, а также компенсировать моральный вред.