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Крепко спать. Силовые тренировки помогают пожилым убрать бессонницу

В рамках новой работы исследователи определили новый подход к профилактике бессонницы у людей в возрасте. И выяснилось, что спать крепче им поможет поднятие тяжестей в спортзале.

Источник: Unsplash.com

Эксперты по сну отмечают, что наращивание мышечной массы или использование силовых тренировок, например, гантелей или штанги, помогут человеку в возрасте лучше засыпать.

Традиционные формы упражнений, которые обычно рекомендуют пожилым — аэробные нагрузки (быстрая ходьба и бег, пилатес) — тоже имеют определенную пользу, но при этом показывают меньший эффект для сна, чем силовые упражнения.

Исследование опубликовали в журнале Family Medicine and Community Health Journal. По данным работы, около половины пожилых людей жалуются на сонливость, у каждого пятого отмечается бессонница. Причинами могут быть усталость, депрессия и тревожность. Другими проблемами становятся болезни сердца и рак.

В рамках работы специалисты оценивали данные 2045 пациентов в возрасте от 60 лет. Исследования охватывали следующие виды упражнений: аэробные, такие как езда на велосипеде, танцы, плавание, быстрая ходьба и пеший туризм; силовые упражнения, такие как поднятие тяжестей, сгибание рук, отжимания от стены и упражнения на силовых тренажерах или оборудовании; упражнения на равновесие, такие как ходьба боком, ходьба с пятки на носок, стояние на одной ноге; упражнения на гибкость, такие как гимнастика, йога, танцы и пилатес; и комбинированные упражнения, которые включали несколько типов.

Больше половины упражнений были легкой и средней интенсивности. Средняя продолжительность сеанса — 50 минут, тренировки повторялись 2−3 раза в неделю. Продолжительность программы — 14 недель.

Результаты показали, что при использовании стандартной шкалы сна и качества сна силовые упражнения/упражнения на сопротивление оказались намного эффективнее в борьбе с бессонницей. Шкалой оценки стал простой опросник для оценки сна.

В результате анализа данных оказалось, что силовые упражнения на сопротивление улучшили показатель на 5,75 баллов. Аэробные показали улучшение на 3,76 балла. Если же применялась комбинация, то показатель повышался на 2,54 балла.

«Упражнения, укрепляющие мышцы, а не аэробные или комбинированные упражнения, являются наиболее эффективным способом улучшения качества сна», — пояснили медики.

Физическая активность играет большую роль как в физическом, так и психическом здоровье, например, для улучшения сна, снижения стресса и тревожности.