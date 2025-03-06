Крепко спать. Силовые тренировки помогают пожилым убрать бессонницу

В рамках работы специалисты оценивали данные 2045 пациентов в возрасте от 60 лет. Исследования охватывали следующие виды упражнений: аэробные, такие как езда на велосипеде, танцы, плавание, быстрая ходьба и пеший туризм; силовые упражнения, такие как поднятие тяжестей, сгибание рук, отжимания от стены и упражнения на силовых тренажерах или оборудовании; упражнения на равновесие, такие как ходьба боком, ходьба с пятки на носок, стояние на одной ноге; упражнения на гибкость, такие как гимнастика, йога, танцы и пилатес; и комбинированные упражнения, которые включали несколько типов.