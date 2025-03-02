Кремлевская кухня: чем Путин угощает гостей из разных стран — от США до Белоруссии

Закуски
Обед для делегаций начинается с закуски — преимущественно из рыбы или морепродуктов и овощей. На одной из встреч в Стрельне белорусскому президенту Александру Лукашенко и другим участникам Высшего госсовета Союзного государства давали морских гребешков с цветной капустой, а на обеде после российско-боливийских переговоров в Константиновском дворце президент Луис Арсе смог попробовать салат из камчатского краба с томатами.
Игорь Бухаров отмечает, что «морское» начало приема — давняя традиция, но не каждый морепродукт может попасть в меню главы государства.
«Всегда начинают с рыбы и морепродуктов, это традиционно было так. Вопрос — с каких. Например, стараются сырые устрицы не давать, потому что есть опасность пищевых несварений, — объясняет он. — Есть опасность аллергических заболеваний, религиозные предпочтения и так далее».
Если мероприятие проходит не в центральном регионе России, иностранцев могут угостить закусками традиционной местной кухни. Например, на торжественном приеме в один из дней саммита БРИКС в октябре прошлого года в Казани подавалась татарская лепешка кыстыбый с картофельной начинкой.
Первые блюда
Один из популярных вариантов первого блюда — суп русской кухни. Так, главу КНДР Ким Чен Ына на официальном обеде в его честь Путин угостил ухой из белого амура, а китайского лидера Си Цзиньпина — борщом с томленой уткой. Боливийский же президент мог отведать щи из щавеля с перепелкой.
Иногда кремлевское меню отходит от русских блюд: на рабочем обеде Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подавался суп харчо с говядиной, с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо — крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром.
Но первое блюдо не всегда включают в президентское меню. Так, торжественный прием по случаю проведения октябрьского саммита БРИКС проходил вечером, и гостям предложили сразу три позиции горячего.
Pelmeni
Достаточно часто в качестве первого блюда в Кремле подают пельмени с необычными начинками. В 2009 году пельменями с перепелкой тогда еще премьер-министр Путин угощал в Ново-Огареве президента США Барака Обаму.
Блюдо остается популярным и сейчас: за последние годы в ряде случаев лидеров стран СНГ встречали за кремлевским столом пельменями с крабом, участников саммита ЕАЭС — с неркой, делегатов стран БРИКС — с осетриной.
Бухаров пояснил, что, несмотря на «простоту» этого блюда, для высокой кухни оно вполне уместно. «Пельмени традиционны для нас, о них знают во всем мире. Пельмени различных форм есть и на Кавказе, и в Бурятии, и по всей стране», — отметил он. Ресторатор подчеркнул, что тесто с начинкой — традиционное блюдо для любой кухни мира: «Возьмите равиоли у итальянцев. Чем это не пельмени?».
Вторые блюда
Горячее традиционно предлагается в двух вариантах. Один из них обязательно мясной — с говядиной или ягнятиной. Реже готовятся блюда из оленины или телятины. Например, мясо оленя с каштановым пюре и черной смородиной подавали на предновогоднем неформальном саммите СНГ.
Гости всегда могут выбрать и рыбный вариант. В таком случае их угостят треской, судаком, лососевыми или осетровыми. Копченая белуга стала одним из главных блюд совместного завтрака российского лидера и бывшего американского президента Барака Обамы, а стейк из осетрины подавался на встрече Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кстати, российский президент признавался, что сам предпочитает именно рыбу.
При этом гостям практически никогда не предлагается курица. Блюда из птицы встречаются среди закусок или первых блюд, но обычно это утка или перепелка. «Дичь считается уникальным продуктом. Утка вкуснее все-таки, как и перепелка. Другое дело, если бы сегодня были свободно пасущиеся курицы или бресская курица, которая уникальна! Они есть, просто их очень мало», — пояснил Бухаров.
В комплекте с мясом или рыбой всегда идет овощной гарнир.
Десерты
Традиционное украшение кремлевского меню — шербет. Иными словами, замороженный сок, который может подаваться как в виде напитка, так и в виде фруктового льда. Вкус этого десерта за все годы ни разу не повторялся: каждый раз для его приготовления использовались разные ягоды и цитрусовые. Как правило, гостям также на выбор предлагается белое и красное вино одного из южных российских регионов.
Кремлевские повара любят удивлять собственными версиями известных десертов, но практически всегда в дополнение к сладкой позиции меню идет мороженое.
Белорусского президента Путин угощал муссом из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым, боливийского лидера — ягодным супом с земляникой и пломбиром, а коллеги президента по СНГ попробовали яблочный рулет с мороженым из ряженки. Эта тенденция тоже далеко не новая: в 2009 году Обама смог попробовать мороженое из сметаны.
Как признавался сам Путин, мороженое — это единственная сладость, к которой он «неравнодушен». В этом его поддерживает китайский лидер Си Цзиньпин, которого глава государства не раз угощал этим лакомством. В 2016 году во время посещения Китая Путин привез в подарок своему коллеге целый ящик мороженого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что этот десерт для председателя КНР «всегда наготове».
По словам Бухарова, выбор мороженого для президентского меню связан прежде всего с простотой приготовления.
«Просто шарик мороженого. Надо понимать, что сам прием проходит всегда очень быстро, на него дается не больше часа. Нужно успеть подать все, и чтобы можно было быстро съесть», — отметил он.
Не только приемы
Сам президент Путин, помимо рыбы на второе и мороженого на десерт, предпочитает разные блюда, но по принципу «все хорошо в меру».
Если отойти от торжественных приемов и официальных встреч, в его рационе присутствуют творог, овощи и мед, а по утрам президент любит рисовую, гречневую или пшенную каши.
Варвара Соболева, Никита Бужор