Кремлевская кухня: чем Путин угощает гостей из разных стран — от США до Белоруссии

Бухаров пояснил, что, несмотря на «простоту» этого блюда, для высокой кухни оно вполне уместно. «Пельмени традиционны для нас, о них знают во всем мире. Пельмени различных форм есть и на Кавказе, и в Бурятии, и по всей стране», — отметил он. Ресторатор подчеркнул, что тесто с начинкой — традиционное блюдо для любой кухни мира: «Возьмите равиоли у итальянцев. Чем это не пельмени?».