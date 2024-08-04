Крем с SPF: что это и почему им нужно пользоваться

Как рассказала Общественная служба новостей, на кожу плохо влияют UVA-лучи и UVВ-лучи. Первые из них составляют 95% от всего ультрафиолета. Эти лучи наиболее опасны для кожи. Именно они разрушают ее коллаген и эластин, повреждая клетки дермы, способствуют фотостарению и провоцируют злокачественные изменения, приводя к синтезу свободных радикалов. Они проникают сквозь облака, окнонное стекло и круглый год негативно воздействуют на кожу.
UVВ-лучи составляют всего 5% от общего количества ультрафиолета. Они не проходят сквозь тучи и стекло. UVВ-лучи проникают в толщу кожи, благодаря чему появляется не только загар, но и может образоваться ожог. Последний может привести к аллергической реакции или возникновению раковых клеток.
Избежать последствий влияния UVA и UVВ-лучей помогает косметика с SPF. Она отражает лучи солнца как зеркало и мешает разрушению эпидермиса.
Средство защитит кожу от чрезмерной сухости, ранних морщин, пигментных пятен, купероза (хрупкости капиллярных сеток и нарушенного кровообращения), старения (ультрафиолет ускоряет его на 70%). Благодаря такому крему не будут разрушаться эластин и коллаген.
Эксперты подчеркивают, что на открытые участки кожи солнцезащитный крем нужно наносить круглый год.
Если на средстве написано «защита широкого спектра действия (broad-spectrum или UVA/UVВ)», значит, оно защищает от воздействия сразу двух типов лучей — и UVA, и UVВ.
Выбор крема зависит от типа кожи. Например, если она начинает сгорать уже через пять минут после пребывания на открытом солнце, значит, средство SPF30 продлит безопасное пребывание человека на 150 минут (5 х SPF30). При этом крем нужно наносить каждые два часа.
Необходимо учитывать и время, в которое мы находимся на улице. В середине дня солнечные лучи становятся активнее и сильнее. Нужно помнить и про географическое расположение. Чем ближе к экватору, тем излучение интенсивнее.
Если человек не собирается проводить на улице много времени, подойдет и SPF15. Для более длительных прогулок лучше использовать SPF30 и выше.
По словам экспертов, стопроцентной защиты от ультрафиолета не существует. Так, SPF15 охраняет кожу на 93% от ультрафиолетовых лучей, SPF30 — на 97%, SPF50 — на 99%.
Недавно ученые придумали новое средство от загара. Так, они выяснили, что от солнечных лучей помогают защититься осьминоги.
Айгуль Сабитова