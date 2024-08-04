Крем с SPF: что это и почему им нужно пользоваться

Как рассказала Общественная служба новостей, на кожу плохо влияют UVA-лучи и UVВ-лучи. Первые из них составляют 95% от всего ультрафиолета. Эти лучи наиболее опасны для кожи. Именно они разрушают ее коллаген и эластин, повреждая клетки дермы, способствуют фотостарению и провоцируют злокачественные изменения, приводя к синтезу свободных радикалов. Они проникают сквозь облака, окнонное стекло и круглый год негативно воздействуют на кожу.