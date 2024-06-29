Кражи в соцсетях. Эксперт рассказала, как защитить деньги от мошенников

Согласно данным отчета Digital 2024: Global Overview Report, на начало 2024 года в России насчитывалось порядка 106 млн пользователей социальных сетей — это 73,5% населения страны. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Через них мы общаемся с друзьями и родственниками, продвигаем свой бизнес и остаемся в курсе событий. Однако соцсетями умело пользуются и злоумышленники. Как их распознать и не попасться в «сети»?