Кражи в соцсетях. Эксперт рассказала, как защитить деньги от мошенников

Согласно данным отчета Digital 2024: Global Overview Report, на начало 2024 года в России насчитывалось порядка 106 млн пользователей социальных сетей — это 73,5% населения страны. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Через них мы общаемся с друзьями и родственниками, продвигаем свой бизнес и остаемся в курсе событий. Однако соцсетями умело пользуются и злоумышленники. Как их распознать и не попасться в «сети»?
Об этом aif.ru рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Личные данные — ценный актив
Первое, о чем следует помнить при пользовании социальными сетями: при размещении каких-либо данных на сайтах мы фактически теряем контроль за их использованием и распространением. На это прямо указывают пользовательские соглашения.
Например, типовая политика конфиденциальности одной из популярных соцсетей гласит: пользователь осознает, что информация может становиться доступной для других пользователей приложений, может быть скопирована и распространена.
Все наши персональные сведения — ценный актив, который продается заинтересованным лицам. Именно поэтому мы получаем таргетированную (адресную) рекламу различных товаров и услуг. Но это не самый плохой вариант. В сетях работают мошенники, которые не пытаются что-то нам продать, они охотятся за деньгами пользователей.
Схемы мошенников
Вот самые распространенные схемы мошеннических действий в социальных сетях.
Фейки и скрытая манипуляция
Общение с большим числом разных людей, которое и обеспечивает нам соцсети, сильно повышают уровень доверия к получаемой информации.
Фейки распространяются в различных группах и сообществах, начиная от приютов для животных, которые собирают деньги якобы на корм и медикаменты, заканчивая историями людей, которым требуется помощь. К публикациям всегда прикреплены банковские реквизиты для денежных переводов.
Некоторые мошенники не утруждаются множеством публикаций на одну тему, развитием истории, а просто в данный момент зарабатывают на доверии и эмпатии людей.
Взлом аккаунта
Классическая мошенническая схема, при которой со взломанного аккаунта рассылаются сообщения с просьбой о помощи, в частности, с просьбой одолжить небольшую сумму буквально на пару дней. Несмотря на призывы специалистов проверять такие сообщения, люди по-прежнему доверяют и перечисляют деньги на счета злоумышленников.
Создание ложного аккаунта
Мошенническая схема может быть реализована двумя способами. Первый — кэтфишинг — создание ложного аккаунта в социальных сетях или на сайтах знакомств. После начала знакомства мошенники начинают выманивать деньги у своих жертв, которые не подозревают, что за фото привлекательной девушки или солидного мужчины скрываются преступники.
Вторая схема похожа, но тут создается фейковый аккаунт человека, который добавляется в друзья на основе общих интересов (например, любовь к футболу), завязывается общение, и через некоторое время этот «друг» обращается с просьбой одолжить небольшую сумму.
Сообщения с предложениями о работе или сообщения от бизнес-партнеров
В первом случае пользователю может прийти сообщение с предложением трудоустроиться, но для этого нужно перейти по ссылке для оформления анкеты, а доступ к анкете можно получить только после оплаты либо обработка анкеты будет стоить небольших денег.
Бизнес-партнеры, как правило, предлагают инвестировать в свои сверхдоходные проекты. Они создают свои странички, где описана история успеха. Как правило, предложение ограничено и действительно только сегодня. Таким образом пользователя стараются вывести из равновесия и заставить принять нужное решение. После отправки денег страничка может быть удалена.
Фейковые магазины
Злоумышленники создают страницу онлайн-магазина и запускают массовую рассылку о «грандиозной распродаже» или поступлении в продажу товаров, ушедших с отечественного рынка брендов. При оформлении заказа магазин требует предоплаты (полной или частичной) после чего страница удаляется или блокируется пользователь (покупатель).
Пять правил безопасности
Это лишь несколько распространенных схем. На практике мошенники не перестают удивлять разнообразием создаваемых сценариев. Как не попасться на их уловки?
Следуйте этим простым правилам безопасности в социальных сетях:
- Всегда проверяйте полученную информацию. Если вы хотите перевести деньги в приют для животных или помочь конкретному человеку (своему другу или коллеге), перепроверьте сведения в интернете или у общих знакомых.
- Защитите свои аккаунты от взлома. Используйте двухфакторную аутентификацию. Это значит, что при входе в аккаунт необходимо будет дважды подтвердить свою личность — ввести постоянный пароль и код из SMS-сообщения. Завершайте сеансы при выходе и не оставляйте аккаунты открытыми на чужих устройствах. Не привязывайте банковские карты к аккаунтам.
- Будьте осторожны при знакомстве в соцсетях с новыми людьми. Обратите внимание, как давно был создан аккаунт, сколько друзей, есть ли информация о семье и так далее. Не отзывайтесь на просьбу перевода денег сразу, договоритесь о звонке или встрече, постарайтесь прояснить ситуацию.
- Не платите посредникам за устройство на работу. Помните, что ни один работодатель не предложит заплатить за трудоустройство, а серьезные бизнесмены имеют доступ ко множеству инструментов привлечения денежных средств в свои проекты, в том числе и от обычных граждан.
- Оплачивайте онлайн-покупки при получении. При совершении покупок через интернет-магазины выбирайте те из них, где есть вариант оплаты при получении.