Кравцов заявил, что сокращение сроков обучения в школах не обсуждается

«На сегодняшний день так вопрос не обсуждается. Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — сказал он.
Ранее сообщалось, что исследование сервиса по поиску работы Superjob (есть в распоряжении ТАСС) показало, что каждый третий россиянин считает, что продолжительность обучения в школах следует сократить, при этом около 60% опрошенных против сокращения сроков образования.
Основное общее образование получают в школе 9 лет, среднее общее — 11 лет. В обществе высказывается мнение о необходимости более ранней профориентации школьников и более специализированного образования в вузах.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» стартовал 4 ноября, в День народного единства. Его площадками являются Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск. ТАСС — информационный партнер марафона.