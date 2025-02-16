Кравцов указал на необходимость отказа от термина «пэтэушник»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Начальное профессиональное образование нужно восстановить с учетом современных условий и запроса экономики, при этом нужно подумать над названием, чтобы привлечь молодых ребят, а не вернуться к термину «пэтэушник». Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на третьем заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний «Машук».
«Мы в целом поддерживаем (возвращение начального профессионального образования — прим. ТАСС), понимаем необходимость этого решения, но тоже понимаем, что это нужно делать с учетом современных условий, и нам нужна новая модель возрожденного начального профессионального образования, которая позволит готовить кадры под те потребности экономики, которые сегодня есть. Надо здесь подумать над названием, чтобы мы опять не скатились в термин “пэтэушник” — это надо исключить», — сказал он.
Министр напомнил, что, согласно прогнозу рынка труда, 70% потребности данного рынка в ближайшие пять лет составят люди со средним профессиональным образованием. И сегодня, отметил Кравцов, растет престиж рабочих кадров, системы профессионального образования, 62,5% школьников идут в колледжи после 9 класса. «Поэтому здесь очень важно проработать и как этот уровень [начального профессионального] образования правильно назвать, чтобы это было действительно престижно и звучало престижно», — подчеркнул он.
Глава Минпросвещения РФ привел в пример программу «Профессионалитет». «Название “Профессионалитет” откуда? Профессионал. Совсем по-другому звучит. Для молодых ребят сегодня важен престиж, статус, как они себя ощущают. Мы сегодня над этим работаем», — заключил он.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что правительство РФ сейчас работает над моделью нового начального профессионального образования. Обучение предлагается осуществлять по приоритетным для регионов рабочим профессиям на базе колледжей и региональных предприятий. Срок обучения — от шести месяцев до двух лет с обязательной практической подготовкой на предприятиях, так что обучающиеся получат конкретные рабочие специальности.
Ранее вопрос о необходимости воссоздать систему начального профессионального образования поднимал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Начальное профессиональное образование было ликвидировано в 2013 году.