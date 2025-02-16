Кравцов указал на необходимость отказа от термина «пэтэушник»

«Мы в целом поддерживаем (возвращение начального профессионального образования — прим. ТАСС), понимаем необходимость этого решения, но тоже понимаем, что это нужно делать с учетом современных условий, и нам нужна новая модель возрожденного начального профессионального образования, которая позволит готовить кадры под те потребности экономики, которые сегодня есть. Надо здесь подумать над названием, чтобы мы опять не скатились в термин “пэтэушник” — это надо исключить», — сказал он.