Кравцов: Россия достигла рекордной доступности детских садов

За последние пять лет доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет в России значительно улучшилась. По состоянию на 1 декабря 2024 года этот показатель вырос на 14,36% и достиг 99,49%. Эти данные были озвучены министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым на пленарном заседании VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования, который проходит в Московском педагогическом государственном университете, передает ТАСС.
Министр отметил, что проблема доступности, с которой сталкивались родители 5−6 лет назад, была решена. Ранее 20% родителей не могли записать своих детей в детские сады, и очереди были огромными. Сегодня, по его словам, можно с уверенностью сказать, что в стране эти сложности преодолены.
Кравцов также сообщил, что до 2030 года планируется построить еще 100 детских садов в тех местах, где все еще существуют очереди. По его данным, на 1 декабря 2024 года доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до семи лет составляет 99,77%. В 79 регионах России этот показатель достиг 100%, однако в двух регионах — Туве и Дагестане — работа по улучшению доступности образования продолжается.
Важно отметить, что в рамках нацпроекта «Демография» за последние пять лет было создано 1,6 тысячи новых объектов дошкольного образования, что добавило около 264 тысяч дополнительных мест для детей.
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