Кравцов: Россия достигла рекордной доступности детских садов

Кравцов также сообщил, что до 2030 года планируется построить еще 100 детских садов в тех местах, где все еще существуют очереди. По его данным, на 1 декабря 2024 года доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до семи лет составляет 99,77%. В 79 регионах России этот показатель достиг 100%, однако в двух регионах — Туве и Дагестане — работа по улучшению доступности образования продолжается.