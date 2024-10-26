Кратковременный эффект: Врач объяснила, почему лучше не пить кофе по утрам

А вот с углеводами, в особенности быстрыми, утром лучше не перебарщивать, советует специалист. От сладкого завтрака может начать колебаться уровень сахара в крови, что приведёт к сонливости, слабости, рассеянности и плохо скажется на концентрации внимания. Лучшим источником углеводов для первого за день приёма пищи будет кусок цельнозернового хлеба, как вариант — пара ложек киноа или гречки, у которых высокое содержание белка и низкий гликемический индекс. Собеседница издания обратила внимание на важность последовательности в приёме пищи. Она советует сделать «подушку» из клетчатки перед основным приёмом пищи — начать завтрак с листьев салата и овощей. Это замедлит всасывание полезных веществ и обеспечит продолжительное чувство насыщения. Сладости на завтрак лучше не есть, также стоит воздержаться от соков с газированными напитками — всё это не даст почувствовать себя бодрым.