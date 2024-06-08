Кратер на Луне назвали в честь российского геохимика

Главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН Александр Базилевский рассказывал в интервью «МК», что кратер может представлять интерес для геохимиков. Он сказал, что можно было бы пробурить в кратере пару скважин, чтобы подтвердить гипотезу о наличии снизу застывших магматических пород. Водород там мог присутствовать в виде льда, но сейчас, скорей всего, его там уже нет, подчеркнул Базилевский.