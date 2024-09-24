«Красный сигнал»: когда банки имеют право заморозить счета клиентов

Как рассказал юрист Дмитрий Кваша, заморозить счета клиента банка могут по решению суда и в дальнейшем по исполнительному листу, который отправляет в банк судебный пристав.
— В этом случае автоматически они рассылают блокировку обычно в 50 основных банков, в которых могут содержаться счета должника. Если там есть деньги, они списываются, если денег нет, то блокируется счет и все поступающие туда деньги перечисляются уже на счет приставов, — пояснил юрист.
Эксперт объяснил, какие случаи банк считает подозрительными и когда осуществляет заморозку счета:
— К примеру, у человека есть небольшое кафе, а оплату в нем проводят не через кассовый аппарат, а на личную банковскую карту. То же самое касается и дельцов, которые через различные доски объявлений продают свои услуги или какие-либо товары, а оплату требуют на личный счет. Также некоторые предприниматели без оформления самозанятости и без отдельной карты для поступления денег таким образом зарабатывают деньги.
В зоне риска заморозки счета также находятся работники сектора криптовалюты, дополнил Кваша.
— Кстати, они блокируются сотрудниками банков чаще всего по 115 Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Для банков такие операции являются подозрительными, поскольку они не понимают, откуда пришли деньги. Когда человеку падают деньги на счет и он тут же их переводит куда-либо на другую карту, служба безопасности банков считывает это как красный сигнал, — пояснил юрист.
На заморозку счета могут нарваться и те клиенты, которые снимают с банковского счета сразу все деньги, поступившие совсем недавно, предупредил эксперт.
— Такие операции свидетельствуют о том, что это не обычные ежедневные потребительские операции, а перегонка денег со своих счетов на чужие. Это является сигналом для банка о нарушении правил, поэтому счет клиента блокируется. А человека просят предоставить документы, объясняющие, почему ему ежедневно перечисляют по 100−200 тысяч рублей, которые он тут же обналичивает, — сообщил Кваша.
Причем, отметил он, гораздо хуже, если перечисления были между компаниями или выводились с ИП на карты физических лиц. За это тоже могут заморозить счета.
— То есть банк считает, что таким образом люди просто выводят и стараются сэкономить, чтобы не платить дополнительные налоги. Все это потом надо будет пояснить сотрудникам и доказать, что эти денежные средства вам переводили по каким-то законным основаниям. То есть банк потребует информацию по всем этим переводам вместе со списком подтверждающих документов, — рассказал собеседник «ВМ».
Однако если этих данных будет недостаточно, банк не разблокирует счета, предупредил Кваша.
— В этом случае они отвечают клиенту, что больше не смогут его обслуживать, и просят закрыть счет, а хранившиеся там деньги перевести на другую ячейку, потому что больше не считают человека пользователем своего банка и заносят его в черный список согласно 115 Федеральному закону. Но прежде чем такое произойдет, банк пришлет предупреждение о том, чтобы клиент больше не совершал подозрительных действий, но если инцидент повторится, придется обосновать свои переводы, на что обычно у людей не хватает фантазии, и их счета в итоге замораживают, — заключил юрист.