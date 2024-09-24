«Красный сигнал»: когда банки имеют право заморозить счета клиентов

— В этом случае они отвечают клиенту, что больше не смогут его обслуживать, и просят закрыть счет, а хранившиеся там деньги перевести на другую ячейку, потому что больше не считают человека пользователем своего банка и заносят его в черный список согласно 115 Федеральному закону. Но прежде чем такое произойдет, банк пришлет предупреждение о том, чтобы клиент больше не совершал подозрительных действий, но если инцидент повторится, придется обосновать свои переводы, на что обычно у людей не хватает фантазии, и их счета в итоге замораживают, — заключил юрист.