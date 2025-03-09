Тайный полиглот: как советская разведка использовала лингвистические способности разведчика Кузнецов

О его хладнокровии и удачливости писали романы и снимали фильмы. Николай Кузнецов был гением разведки: говорил на шести наречиях немецкого языка, выглядел как «истинный ариец» и до тонкостей знал манеры и психологию немецких офицеров.
Когда в 1938 году Кузнецов согласился работать на НКВД, ему было уже 27 лет. До этого момента его судьба не отличалась от судеб других молодых мужчин Советского Союза. Школа, рабочая специальность. Даже посидеть успел — дали срок, когда работал устроителем лесов под Екатеринбургом. В общем, «реальный пацан». Хотя и не совсем — у Кузнецова со школы обнаружился талант к языкам. К 20 годам он в совершенстве знал немецкий и разговаривал на польском, украинском, коми-пермяцком и даже выучил искусственный язык эксперанто. С немецким ему помогли учительница в школе и сосед-немец, державший рядом аптеку.
Подготосвка к внедрению
До войны после разведшколы НКВД Кузнецов работал на вербовке иностранных специалистов, приезжающих в СССР. Когда началась война, Кузнецова стали усиленно готовить к работе за линией фронта — командование решило использовать его талант полиглота. Чтобы досконально изучить врага, разведчика отправили на новую «отсидку» — в лагерь, где содержались пленные нацисты. Здесь Кузнецов под видом немецкого обер-лейтенанта изучал манеры немецких офицеров, особенности их общения между собой. После окончания обучения его забросили в тыл врага — под Ровно. Главной задачей разведчика стала вербовка высших гитлеровских офицеров и ликвидация самых жестоких нацистов.
Николай Кузнецов: тайный мститель
Переодевшись в военную немецкую форму у партизан, Кузнецов отпрался в Ровно и стал заводить знакомства среди нацистов. Был обаятелен, остроумно шутил, цитировал немецких поэтов. Если немцы начинали сомневаться, предъявлял документы сотрудника тайной полиции. Это снимало все вопросы. За полтора года Николай Кузнецов ликвидировал 11 немецких генералов. Среди уничтоженных нацистов оказались:
- заместитель рейхскомиссара Украины Ганс Гёль;
- майор абвера Гёттель;
- каратель, командир бандеровцев генерал-майор Макс Ильген;
- майор фельджандармерии Кантер;
- глава судебной системы нацистов на Украине Альфред Функ. Разведчик среди бела дня просто прошел к нему на приём, застрелил Функа, прихватив портфель с документами, выскочил в окно, сел в машину и уехал.
- генерал люфтваффе Ганс Петерс. Чтобы его убить, Николай сдался нацистам, а когда его привели на допрос, выхватил спрятанный пистолет, убил Петерса и бежал.
- шеф полиции Отто Бауэр;
- глава канцелярии правительства оккупированной Польши Генрих Шнайдер.
Были у Кузнецова и неудачи. Он так и не смог ликвидировать гитлеровского наместника Украины Эрика Коха, хотя дважды организовывал покушение. И не смог уничтожить его заместителя Даргеля, хотя во время очередной попытки Даргелю взрывом оторвало ноги, и его увезли в Германию.
Кроме этого, Кузнецов передал в центр следующую важную информацию:
- о подготовке прорыва немцев в районе Курской дуги;
- о подготовке покушения на лидеров Антигитлеровской коалиции во время переговоров в Тегеране.
Бурная деятельность разведчика не могла остаться незамеченной. Даже Генрих Мюллер — глава гестапо был в курсе, что на оккупированных территориях СССР действует молодой и дерзкий диверсант. Разведчика было приказано найти, не считаясь с потерями. В выслеживании участвовали 80 тайных агентов Берлина. А он в это время делал «карьеру» и дослужился у нацистов до гауптмана.
Гибель разведчика
В начале 1944 году по приказу командования Кузнецов вместе с нацистами отошел на западную Украину. Последнее место его диверсий — Львов. К этому времени нацисты уже знали, как выглядит разведчик. Все блок-посты имели ориентировку с его приметами.
Зная об этом, Кузнецов решил уйти к партизанам. Но у села Боратин Кузнецов с товарищами наткнулся на группу украинских националистов и погиб в перестрелке в ночь с 8-го на 9-е марта. По одной из версий — раненый разведчик подорвал себя гранатой вместе с бандеровцами. Его останки были найдены и перезахоронены на Холме славы во Львове только в 1960-м году. Но почти сразу, как только в Москве узнали о его гибели, разведчику присвоили звание Героя СССР посмертно. Об обстоятельствах его смерти КГБ долго не распространялся, чтобы не обострять межнациональные отношения внутри страны.
Майя Новик