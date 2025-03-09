Тайный полиглот: как советская разведка использовала лингвистические способности разведчика Кузнецов

Зная об этом, Кузнецов решил уйти к партизанам. Но у села Боратин Кузнецов с товарищами наткнулся на группу украинских националистов и погиб в перестрелке в ночь с 8-го на 9-е марта. По одной из версий — раненый разведчик подорвал себя гранатой вместе с бандеровцами. Его останки были найдены и перезахоронены на Холме славы во Львове только в 1960-м году. Но почти сразу, как только в Москве узнали о его гибели, разведчику присвоили звание Героя СССР посмертно. Об обстоятельствах его смерти КГБ долго не распространялся, чтобы не обострять межнациональные отношения внутри страны.