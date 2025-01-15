Красный свет снижает риск развития тромбов

Затем исследователи проанализировали данные более десяти тысяч человек, перенесших операции по удалению катаракты. Оказалось, что пациенты с красными линзами, фильтрующими синий свет, реже сталкивались с тромбозами, чем те, кому установили обычные линзы, пропускающие весь спектр видимого света. Особенно заметно это было среди людей с онкологическими заболеваниями, у которых риск тромбоза в девять раз выше, чем у остальных, пишет Journal of Thrombosis and Haemostasis.