Красный свет снижает риск развития тромбов

Как известно, инфаркты и инсульты чаще случаются утром, чем ночью. В связи с этим ученые предположили, что свет может оказывать влияние и на тромбы, способные привести к инфарктам, повреждениям легких и инсультам.
Чтобы проверить это, исследователи подвергли мышей 12-часовому воздействию красного, синего и белого света, чередуя с 12-часовым периодом темноты. Эксперимент показал, что через 72 часа в группе животных, на которых светили красным, тромбы образовывались в пять раз реже, чем в других группах. Показатели активности, сна, массы тела, питания и температуры при этом не менялись.
Затем исследователи проанализировали данные более десяти тысяч человек, перенесших операции по удалению катаракты. Оказалось, что пациенты с красными линзами, фильтрующими синий свет, реже сталкивались с тромбозами, чем те, кому установили обычные линзы, пропускающие весь спектр видимого света. Особенно заметно это было среди людей с онкологическими заболеваниями, у которых риск тромбоза в девять раз выше, чем у остальных, пишет Journal of Thrombosis and Haemostasis.
«Эти результаты раскрывают интересную взаимосвязь между светом, с которым мы сталкиваемся ежедневно, и реакцией организма на травмы», — сказал доктор Мэтью Нил, ведущий автор исследования.
Ученые также обнаружили, что красный свет способствует выработке жирных кислот, уменьшающих активность тромбоцитов. Кроме того, он снижает воспалительные процессы и повышенную активность иммунной системы.
Тем временем исследователи Воронежского госуниверситета совместно с коллегами из других научных организаций разработали соединения, которые в перспективе могут быть применены для защиты от формирования тромбов.