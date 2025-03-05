Красный флаг. Как распознать неграмотные рекомендации по питанию

В своем Telegram-канале она отметила, что советы по питанию от блогера, который похудел, например, на 30 килограммов, или от автора, «излечившего» свое аутоиммунное заболевание, действительно могут показаться убедительными. Вполне вероятно, что их диеты улучшили их самочувствие. Однако это не значит, что они правильные или безопасные для всех.