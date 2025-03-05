Красный флаг. Как распознать неграмотные рекомендации по питанию

Советы, построенные только на личном опыте
В своем Telegram-канале она отметила, что советы по питанию от блогера, который похудел, например, на 30 килограммов, или от автора, «излечившего» свое аутоиммунное заболевание, действительно могут показаться убедительными. Вполне вероятно, что их диеты улучшили их самочувствие. Однако это не значит, что они правильные или безопасные для всех.
Советы преподносятся как истина в последней инстанции
У блогеров может быть очень много ресурсов для того, чтобы каждый день заниматься спортом и нанимать поваров. Кто-то может и вовсе культивировать органическую пищу без сахара. Однако наша жизнь может быть совсем другой. Стоит помнить, что не существует единственного «правильного» способа питания.
«Вам не обязательно придерживаться строгой веганской диеты или покупать ингредиенты, которые не вписываются в ваш бюджет, чтобы быть здоровым», — напомнила гепатолог.
Информация предоставлена коммерческой компанией
Исследование контента на Pinterest показало, что коммерческие компании создали 48,5% постов с тегом «питание при раке». Многие организации продавали витаминные добавки, которые якобы предотвращают или даже излечивают это заболевание. Иногда компании, продающие напитки или добавки, финансируют свои собственные исследования. И результаты в таких случаях, конечно, могут быть предвзятыми.
«Если можете, проверьте исследование на предмет источника финансирования (есть такой пункт в конце публикации). А вот маленький размер выборки не всегда вызывает подозрения (исследование может охватывать определенную группу людей или требовать дорогостоящей и сложной инвазивной медицинской процедуры)», — отметила Софья Бакаева.
Красным флагом здесь будут обобщенные выводы на всю популяцию на основе результатов исследования с небольшим количеством участников.
В публикации нет ссылок на исследования
В публикации должен быть указан источник информации (ссылки могут не включить в основной текст, но предоставят по требованию). Стоит проверить в интернете основную информацию из текста и посмотреть, встречаются ли эти заявления где-либо еще. Обратите внимание на веб-сайты или публикации авторитетных организаций (Национальные институты здравоохранения, сообщества и ассоциации). Если нет — это красный флаг.
Утверждение основано на одном исследовании
У статей о результатах нового исследования могут быть убедительные заголовки, например, «Красное вино предотвращает болезни сердца». Их используют, чтобы привлечь больше читателей. Однако одного исследования недостаточно, чтобы сделать такое сильное заявление. Причем оно могло быть выполнено на животных. Если же исследование проводилось на людях, то надо понять, была ли выборка разнообразной.
Блогер не упоминает свою квалификацию
Важно выяснить, является ли он диетологом с сертификатом, есть ли у него медицинское образование, опыт в качестве исследователя продуктов питания. Если нет, можно листать дальше. Особенно яркий красный флаг — когда на просьбу уточнить свою квалификацию вам отвечают агрессией.
Советы построены на употреблении или исключении определенных продуктов
Софья Бакаева подчеркнула, что исключение целых групп продуктов или употребление одного продукта в течение дня — не нормально. Если нет медицинских показаний или религиозных причин для отказа от целой группы продуктов, диетологи обычно не рекомендуют этого делать.
Использование громких фраз и заявлений
Остерегайтесь публикаций про еду, в которых используются слова вроде «лечить» или «предотвращать». Нужно искать фразы типа «связано с более низким уровнем сахара в крови», «может уменьшить вероятность сердечных заболеваний».
Автор статьи называет еду токсичной или мусорной
По словам гепатолога, если блогер называет продукты из вашего обычного рациона токсичными или мусорными, он бесполезен. Хорошие специалисты, наоборот, гордятся тем, что помогают пациентам вписать их любимые продукты в рацион.
Автор рекомендует к диете 100500 БАДов (со своим промокодом, конечно же)
«Тут просто без комментариев», — написала эксперт.
Софья Бакаева рассказала, что слова — тоже не истина в последней инстанции. Она уточнила, что среди статей с потенциальными красными флагами может попасться и что-то действительно неплохое. Но обращать внимание на них нужно.
«Существует множество хороших и полезных советов по питанию. Будьте разборчивы в том, чьим советам вы следуете», — добавила врач.
Она также заметила, что иногда дезинформация безвредна, но может привести к тому, что люди тратят слишком много денег на продукты, ограничивают важные питательные вещества и чувствуют себя обманутыми, когда не видят обещанных результатов.
«В крайних случаях дезинформация может стать той причиной, по которой человек откажется от приема жизненно важных лекарств, потому что он услышал или где-то прочитал, что определенная диета может вылечить его болезнь без препаратов», — рассказала гастроэнтеролог.
Заметим, сомнительные рекомендации и посты — не единственная проблема в индустрии питания. Существует еще и фальсифицированная продукция. В некоторых сегментах пищевой промышленности ее доля может достигать 50−60%. О том, какие продукты чаще всего подделывают, рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.