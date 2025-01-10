Красные панды сбежали из зоопарка в Швейцарии после сильного снегопада

Пара красных панд сбежала из своего вольера в Зоопарке Вальтера в Госсау (Швейцария), после чего скрылась в окрестностях, — пишет Metro.
Сообщается, что детеныши красной панды по кличке Ли и Йен предприняли смелый побег после того, как из-за сильного снегопада в вольере с пандами повалились растения, по которым животные смогли выбраться на свободу. Некоторое время после побега они скрывались в окрестностях и близлежащем лесу, однако сотрудники зоопарка быстро вернули панд домой. Известно, что поисковая операция была довольно легкой, так как на снегу были обнаружены крошечные отпечатки лап.
Сотрудники зоопарка рассказали, что Ли отдыхал рядом с викуньями на территории зоопарка, а Йен «неторопливо прогуливалась по лесу». Животных выловили с помощью сачка и доставили к ветеринару. Он обследовал красных панд, после чего беглецов вернули обратно в вольер.
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