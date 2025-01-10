Красные панды сбежали из зоопарка в Швейцарии после сильного снегопада

Сообщается, что детеныши красной панды по кличке Ли и Йен предприняли смелый побег после того, как из-за сильного снегопада в вольере с пандами повалились растения, по которым животные смогли выбраться на свободу. Некоторое время после побега они скрывались в окрестностях и близлежащем лесу, однако сотрудники зоопарка быстро вернули панд домой. Известно, что поисковая операция была довольно легкой, так как на снегу были обнаружены крошечные отпечатки лап.