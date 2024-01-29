Красное вино признали вредным компонентом средиземноморской диеты

Наряду с рыбой, оливковым маслом, свежими овощами и фруктами, красное вино в умеренных количествах всегда считалось одной из причин долгой продолжительности жизни на юге Европы. Тем, кто практикует средиземноморскую диету, обычно рекомендуется выпивать один-два небольших бокала красного вина в день во время приема пищи.

Пользу алкоголя для здоровья доказывает то, что соединения, содержащиеся в кожуре винограда, могут помочь предотвратить такие смертельные заболевания, как болезни сердца, рак и слабоумие. Но некоторые исследования показывают, что «безопасного количества» алкоголя не существует и лучше всего полностью воздерживаться от любых видов спиртного.

Европейский исследовательский совет (один из органов Евросоюза) сейчас финансирует четырехлетнее исследование с участием 10 тысяч жителей Испании от 50 до 75 лет. Цель ученых — выяснить, как умеренное потребление вина влияет на проблемы со здоровьем, в частности, болезни сердца, рак и диабет.

Доктор Мигель Мартинес-Гонсалес, который руководит исследованием в Университете Наварры в Памплоне (Испания), ранее опубликовал статью, озаглавленную «Должны ли мы исключить вино из средиземноморской диеты?». Его предыдущие исследования показывают, что вино снижает эффективность диеты, при этом ученый опасается, что люди начнут злоупотреблять алкоголем, думая, что улучшают здоровье.

Добавим, что южная Европа — далеко не единственное место на планете, где люди могут похвастать жизнью до 80−90 лет и более. Геронтологам известно еще минимум четыре точки, в которых сконцентрированы долгожители. И среди них, например, есть калифорнийцы, решительно отказавшиеся от спиртного.