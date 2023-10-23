14:39 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Красное мясо в два раза увеличивает риск развития диабета 2 типа

Но есть полезные альтернативы.

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Источник: AP 2023

Как передает The Guardian, эксперты Гарвардского университета пришли к выводу о том, что замена красного мяса растительными источниками белка (орехи и бобовые) сокращает выбросы парниковых газов, помогает бороться с изменением климата и снижает вероятность развития диабета 2 типа.

На данный момент это заболевание является одним из наиболее распространенных в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние три десятилетия число страдающих от него пациентов увеличились втрое — более чем 400 миллионов человек. Вероятно, еще десятки миллионов человек не продиагностированны.

Диабет 2 типа приводит к слепоте, почечной недостаточности, сердечным приступам, инсультам и ампутации нижних конечностей. Множество исследований показало, что лучший способ бороться с ним — профилактика в виде правильного питания. Новая научная работа сотрудников Гарвардского университета доказала связь появления болезни и употребления красного мяса.

В исследовании использовались данные о состоянии здоровья 216 695 человек. Людей просили заполнять анкеты об их рационе каждые два-четыре года в течение почти 36 лет. За это время более чем у 22 тысяч из них развился диабет 2 типа. У опрошенных, которые ели больше красного мяса, риск развития этого заболевания был на 62% выше. При этом каждая дополнительная порция продукта увеличивала риски на 46%, а ежедневная — на 24%.

Оценивая потенциальные альтернативы одной ежедневной порции красного мяса другим источником белка, исследователи обнаружили, что замена в виде орехов и бобовых снижают вероятность появления диабета 2 типа на 30%. Ученые добавили, что замена этого продукта на полезные источники растительного белка также поможет сократить выбросы парниковых газов, решить проблему изменения климата, а также обеспечит другие экологические преимущества.

В День здорового питания мы рассказывали, какие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения тем, кто решил питаться правильно.

Олеся Маевская

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