Красное или белое? Стало известно, какое вино увеличивает риск рака

Они сравнили риски развития рака, которые могут быть связаны с употреблением красного или белого вина. Изучали 42 наблюдательных исследования, в которых были заняты около 96 000 человек. Не было найдено четких доказательств того, что красное вино снижает риск рака. Также не было определено и того, что употребление вина в целом увеличивает риск рака, независимо от его типа.