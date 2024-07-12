Красное и белое: что определяет цвет вина?

Для приготовления белого вина, виноград прессуют, а перед брожением удаляют косточки и кожуру. Чтобы сделать красное, плоды не очищают, их только измельчают и затем пускают под пресс и помещают в чаны, где сусло ферментируется вместе с мезгой.