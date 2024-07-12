Красное и белое: что определяет цвет вина?

Цвет — одна из важных характеристик вина. Оттенок напитка зависит от сорта винограда, срока взаимодействия виноградного сока с мезгой (кожицей, косточками и мякотью), выдержки в дубовой бочке и взаимодействия с кислородом.
За цвет вина в большей степени отвечает цвет винограда, а также вид ферментации виноградного сока — с мезгой или без нее.
Для приготовления белого вина, виноград прессуют, а перед брожением удаляют косточки и кожуру. Чтобы сделать красное, плоды не очищают, их только измельчают и затем пускают под пресс и помещают в чаны, где сусло ферментируется вместе с мезгой.
У большинства сортов красного винограда сок зеленовато-белого оттенка, а цвет напитка создается за счет пигментов кожуры.
Розовое вино
Розовое вино — продукт из красного винограда. Сусло оставляют бродить вместе с кожицей, но всего на несколько часов, а затем ее удаляют.
За такое короткое время красящие и дубильные вещества не успевают полностью перейти в сусло, поэтому вино получается не красное, а розовое. Помимо прочего, вино этого оттенка можно получить за счет соединения напитков разных сортов.
Оранжевое вино
Формально оранжевые вина относятся к белым. В основном такие напитки выдерживают в квеври — больших керамических сосудах, вкопанных в землю.
Как оценивать вино по цвету
Существует три параметра оценки цвета вина: чистота, интенсивность и оттенок.
Чистота цвета
Вино, которое соответствует ГОСТу, должно быть прозрачным, без осадка. Цвет показывает, что оно отфильтровано от частиц сырья.
Интенсивность цвета
Вино бывает прозрачных, средних и глубоких оттенков.
Если налить прозрачное вино в бокал, будет отчетливо видно его ножку. При средних оттенках ножка бокала уже будет видна не очень четко, это цвет глубокой интенсивности.
Оттенок цвета
Оттенки белых вин градуируются от светлых к более насыщенным:
- лимонный (lemon, иногда с зелеными оттенками);
- золотистый (gold);
- янтарный (amber, оттенок «оранжевых» вин).
Выдержанным белым портвейнам и хересам присущ коричневый оттенок (brown).
Оттенки розовых вин:
- розовый (pink);
- лососевый (salmon);
- медный (orange).
Последний получается при выдерживании розового вина в бочке.
Оттенки красных вин:
- гранатовый;
- рубиновый,
- пурпурный;
- коричневый (кирпичный).
Ранее диетолог развеяла миф о снижении веса при помощи красного вина.
Анна Морозова