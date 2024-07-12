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Красное и белое: что определяет цвет вина?

Дело не только в винограде.

Источник: Kym Ellis/СС0

Цвет — одна из важных характеристик вина. Оттенок напитка зависит от сорта винограда, срока взаимодействия виноградного сока с мезгой (кожицей, косточками и мякотью), выдержки в дубовой бочке и взаимодействия с кислородом.

За цвет вина в большей степени отвечает цвет винограда, а также вид ферментации виноградного сока — с мезгой или без нее.

Для приготовления белого вина, виноград прессуют, а перед брожением удаляют косточки и кожуру. Чтобы сделать красное, плоды не очищают, их только измельчают и затем пускают под пресс и помещают в чаны, где сусло ферментируется вместе с мезгой.

У большинства сортов красного винограда сок зеленовато-белого оттенка, а цвет напитка создается за счет пигментов кожуры.

Розовое вино

Розовое вино — продукт из красного винограда. Сусло оставляют бродить вместе с кожицей, но всего на несколько часов, а затем ее удаляют.

За такое короткое время красящие и дубильные вещества не успевают полностью перейти в сусло, поэтому вино получается не красное, а розовое. Помимо прочего, вино этого оттенка можно получить за счет соединения напитков разных сортов.

Оранжевое вино

Формально оранжевые вина относятся к белым. В основном такие напитки выдерживают в квеври — больших керамических сосудах, вкопанных в землю.

Как оценивать вино по цвету

Существует три параметра оценки цвета вина: чистота, интенсивность и оттенок.

Чистота цвета

Вино, которое соответствует ГОСТу, должно быть прозрачным, без осадка. Цвет показывает, что оно отфильтровано от частиц сырья.

Интенсивность цвета

Вино бывает прозрачных, средних и глубоких оттенков.

Если налить прозрачное вино в бокал, будет отчетливо видно его ножку. При средних оттенках ножка бокала уже будет видна не очень четко, это цвет глубокой интенсивности.

Оттенок цвета

Оттенки белых вин градуируются от светлых к более насыщенным:

  • лимонный (lemon, иногда с зелеными оттенками);
  • золотистый (gold);
  • янтарный (amber, оттенок «оранжевых» вин).

Выдержанным белым портвейнам и хересам присущ коричневый оттенок (brown).

Оттенки розовых вин:

  • розовый (pink);
  • лососевый (salmon);
  • медный (orange).

Последний получается при выдерживании розового вина в бочке.

Оттенки красных вин:

  • гранатовый;
  • рубиновый,
  • пурпурный;
  • коричневый (кирпичный).

Ранее диетолог развеяла миф о снижении веса при помощи красного вина.

Анна Морозова