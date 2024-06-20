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Краснодарский край занял первое место по числу гостиниц, одобренных Роскачеством

Краснодарский край лидирует по количеству гостиниц, одобренных Роскачеством, что подтверждает высокие стандарты обслуживания и комфорта. Рассказываем о лучших отелях региона, а также о предоставляемых ими услугах.

Гостиница в Краснодарском крае.
Источник: ВК

На данный момент выдано более 30 свидетельств: оглашаем списки лидеров.

Классификация — необходимая процедура для начала работы гостиницы. Она показывает, насколько развита инфраструктура отеля, как оборудованы номера и насколько профессионален персонал. Количество звезд дает представление потребителю об уровне комфорта и сервиса в гостинице.

Новость

В этом году лидером стал Краснодарский край: 13 отелей получили «звездные» сертификаты, об этом сообщает официальный сайт Роскачества. В рейтинг вошли база отдыха в Апшеронске «Комарово», трехзвездочный отель «Айсберг» в Краснодаре, четырехзвездочная гостиница «Эрбелия от Васта, Роза Хутор» в Сочи.

На втором месте — Московская область: здесь четыре гостиницы были удостоены сертификатов «звездности». В список вошли трехзвездочный парк-отель «Розендорф» в городе Воскресенск и рыболовная база «Ультра лайт» в деревне Кононово.

Следующие в рейтинге — Москва с тремя отелями, которые тоже получили сертификаты, а также Республика Дагестан и Чувашская Республика.

На четвертом месте в списке оказалась Республика Мордовия с двумя гостиницами, а также Самарская область. Замыкает пятерку лидеров Республика Адыгея с одной гостиницей «Майкоп».

Автор: Елизавета Чеботарева