Краснодарский край занял первое место по числу гостиниц, одобренных Роскачеством

На данный момент выдано более 30 свидетельств: оглашаем списки лидеров.
Классификация — необходимая процедура для начала работы гостиницы. Она показывает, насколько развита инфраструктура отеля, как оборудованы номера и насколько профессионален персонал. Количество звезд дает представление потребителю об уровне комфорта и сервиса в гостинице.
В этом году лидером стал Краснодарский край: 13 отелей получили «звездные» сертификаты, об этом сообщает официальный сайт Роскачества. В рейтинг вошли база отдыха в Апшеронске «Комарово», трехзвездочный отель «Айсберг» в Краснодаре, четырехзвездочная гостиница «Эрбелия от Васта, Роза Хутор» в Сочи.
На втором месте — Московская область: здесь четыре гостиницы были удостоены сертификатов «звездности». В список вошли трехзвездочный парк-отель «Розендорф» в городе Воскресенск и рыболовная база «Ультра лайт» в деревне Кононово.
Следующие в рейтинге — Москва с тремя отелями, которые тоже получили сертификаты, а также Республика Дагестан и Чувашская Республика.
На четвертом месте в списке оказалась Республика Мордовия с двумя гостиницами, а также Самарская область. Замыкает пятерку лидеров Республика Адыгея с одной гостиницей «Майкоп».
Автор: Елизавета Чеботарева