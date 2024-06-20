Краснодарский край занял первое место по числу гостиниц, одобренных Роскачеством

В этом году лидером стал Краснодарский край: 13 отелей получили «звездные» сертификаты, об этом сообщает официальный сайт Роскачества. В рейтинг вошли база отдыха в Апшеронске «Комарово», трехзвездочный отель «Айсберг» в Краснодаре, четырехзвездочная гостиница «Эрбелия от Васта, Роза Хутор» в Сочи.