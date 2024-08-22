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Красивая кожа. Дерматолог рассказал, как вылечить угревую сыпь

85% молодых людей до 24 лет страдают угревой сыпью. В чем ее причина и как избавиться от косметического недостатка?

Источник: Freepik

Угревая сыпь (акне) — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются люди самого разного возраста. Как от нее быстро избавиться?

О современных методах лечения угревой сыпи aif.ru рассказала дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии, кандидат медицинских наук Лейла Роз.

Угревая сыпь (акне) может протекать в легкой, средней и тяжелой формах. При отсутствии лечения акне нередко приводит к образованию постакне — рубцов, которые причиняют немало неудобств.

Почему возникает угревая сыпь?

Первая причина — избыточная активность сальных желез. Из-за этого иногда также возникает фолликулярный гиперкератоз, когда железа покрывается чешуйками, которые не отшелушиваются с поверхности кожи.

Свою роль играют размножение бактерий, вызывающих воспаление, и генетическая предрасположенность: повышенная чувствительность к гормонам, склонность к развитию себореи и воспалительных реакций.

Часто угри возникают из-за стресса и гормональных изменений, а также на фоне приема некоторых лекарств, применения косметических средств и из-за неправильного питания с избытком жиров и углеводов.

В некоторых случаях возникновение акне может быть связано с поликистозом яичников и некоторыми эндокринологическими заболеваниями.

Точно выявить причины акне, подобрать оптимальное лечение и провести мониторинг состояния кожи позволяет комплексное обследование, которое включает в себя визуальный осмотр кожи и тестирование ее состояния.

Часто при диагностике применяются лабораторные исследования:

  • анализ крови на уровень гормонов для оценки нарушений;
  • анализ крови на инсулин, глюкозу для выявления метаболических нарушений;
  • бактериологические исследования.

Для постановки правильного диагноза в некоторых случаях требуются консультации гинеколога и эндокринолога, поскольку угревая сыпь может быть обусловлена проблемами в половой и гормональной сферах.

Чтобы не ошибиться в оценке состояния, нужно провести дифференциальную диагностику. Важно отличить акне от таких заболеваний, как розацеа и периоральный дерматит (его отличительная особенность — высыпания вокруг рта).

Лечение акне.

Цель лечения акне — снизить воспаление, количество бактерий и выработку кожного сала.

При легкой форме угревой сыпи назначается грамотный домашний уход. Нередко одного этого бывает достаточно, чтобы уменьшить воспаление, проявления гиперкератоза, восстановить ткани и значительно улучшить состояние пациента.

В более сложных случаях применяются топические (наружные) препараты:

  • ретиноиды, которые воздействуют на процессы ороговения и регулируют продукцию сала;
  • бензоил пероксид, обладающий антибактериальным и себорегулирующим действием;
  • антибактериальные средства, которые борются с микроорганизмами, вызывающими воспаление;
  • составы для очищения забитых пор и снижения выделения кожного сала;
  • азелаиновая кислота, которая имеет антиоксидантные свойства, действует против воспалений и улучшает вид кожи.

Иногда требуется назначение системных (пероральных) препаратов, в том числе гормональных медикаментов.

В некоторых случаях специалисты рекомендуют проведение профессиональных косметологических процедур: наружных пилингов, антибактериальной терапии, аппаратного воздействия с внутрикожным введением лекарственных препаратов. Такое лечение обычно назначается после уменьшения воспаления.