Красивая кожа. Дерматолог рассказал, как вылечить угревую сыпь

Угревая сыпь (акне) — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются люди самого разного возраста. Как от нее быстро избавиться?
О современных методах лечения угревой сыпи aif.ru рассказала дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии, кандидат медицинских наук Лейла Роз.
Угревая сыпь (акне) может протекать в легкой, средней и тяжелой формах. При отсутствии лечения акне нередко приводит к образованию постакне — рубцов, которые причиняют немало неудобств.
Почему возникает угревая сыпь?
Первая причина — избыточная активность сальных желез. Из-за этого иногда также возникает фолликулярный гиперкератоз, когда железа покрывается чешуйками, которые не отшелушиваются с поверхности кожи.
Свою роль играют размножение бактерий, вызывающих воспаление, и генетическая предрасположенность: повышенная чувствительность к гормонам, склонность к развитию себореи и воспалительных реакций.
Часто угри возникают из-за стресса и гормональных изменений, а также на фоне приема некоторых лекарств, применения косметических средств и из-за неправильного питания с избытком жиров и углеводов.
В некоторых случаях возникновение акне может быть связано с поликистозом яичников и некоторыми эндокринологическими заболеваниями.
Точно выявить причины акне, подобрать оптимальное лечение и провести мониторинг состояния кожи позволяет комплексное обследование, которое включает в себя визуальный осмотр кожи и тестирование ее состояния.
Часто при диагностике применяются лабораторные исследования:
- анализ крови на уровень гормонов для оценки нарушений;
- анализ крови на инсулин, глюкозу для выявления метаболических нарушений;
- бактериологические исследования.
Для постановки правильного диагноза в некоторых случаях требуются консультации гинеколога и эндокринолога, поскольку угревая сыпь может быть обусловлена проблемами в половой и гормональной сферах.
Чтобы не ошибиться в оценке состояния, нужно провести дифференциальную диагностику. Важно отличить акне от таких заболеваний, как розацеа и периоральный дерматит (его отличительная особенность — высыпания вокруг рта).
Лечение акне.
Цель лечения акне — снизить воспаление, количество бактерий и выработку кожного сала.
При легкой форме угревой сыпи назначается грамотный домашний уход. Нередко одного этого бывает достаточно, чтобы уменьшить воспаление, проявления гиперкератоза, восстановить ткани и значительно улучшить состояние пациента.
В более сложных случаях применяются топические (наружные) препараты:
- ретиноиды, которые воздействуют на процессы ороговения и регулируют продукцию сала;
- бензоил пероксид, обладающий антибактериальным и себорегулирующим действием;
- антибактериальные средства, которые борются с микроорганизмами, вызывающими воспаление;
- составы для очищения забитых пор и снижения выделения кожного сала;
- азелаиновая кислота, которая имеет антиоксидантные свойства, действует против воспалений и улучшает вид кожи.
Иногда требуется назначение системных (пероральных) препаратов, в том числе гормональных медикаментов.
В некоторых случаях специалисты рекомендуют проведение профессиональных косметологических процедур: наружных пилингов, антибактериальной терапии, аппаратного воздействия с внутрикожным введением лекарственных препаратов. Такое лечение обычно назначается после уменьшения воспаления.