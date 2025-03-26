Крашенки, писанки и драпанки: что это такое и в чем различия окраски яиц?

Это яйца, украшенные путём процарапывания на скорлупе узора или рисунка. Такая модернизированная крашенка. Сначала на яйце намечают узор, затем окрашивают в один цвет, а затем по намеченному наносят рисунок острым инструментом, в результате чего проявляется естественный цвет скорлупы в местах процарапывания.