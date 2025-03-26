Крашенки, писанки и драпанки: что это такое и в чем различия окраски яиц?

Красное яйцо — символ воскрешения Христа. Aif.ru подробно рассказывал историю традиции красить яйца на Пасху здесь. В середине апреля, накануне Пасхи, православные займутся окрашиванием яиц и в итоге получатся крашенки, писанки и драпанки. Что это значит, разбирался aif.ru.
Что такое крашенка?
Это яйца, окрашенные в определённый цвет с помощью пищевых красителей. Окраска обычно происходит путём погружения в раствор с красителем или нанесения краски.
Традиция окрашивания яиц к Пасхе имеет древние корни и существует у многих народов, в разных культурах используются разные методы и красители.
Традиционные цвета для окрашивания яиц: красный, жёлтый, зелёный, синий и другие. Красный цвет символизирует кровь Христову, жёлтый — весну и плодородие, зелёный — возрождение и рост. В некоторых культурах используются более сложные многоцветные узоры.
Что такое писанка (крапанка, малеванка)?
Это расписанные вручную яйца, на которых с помощью специального инструмента (писачка) создаются узоры и рисунки. Для этого используют натуральные красители и безопасные для использования чернила или краски.
Писанки украшают различными орнаментами, изображают цветы, животных и символы. Узоры могут быть простыми или сложными, выполненными в одном цвете или многоцветными. Красят писанки в такие же цвета, как и крашенки: красный, жёлтый, синий, зелёный и белый. Каждый цвет имеет своё символическое значение.
Крапанка — разновидность писанки. Она получила название из-за характерного рисунка — мелких пятнышек, крапинок. А малеванкой яйцо называют, когда узоры фантазийные.
Что такое драпанка (скробанка, дряпанка)?
Это яйца, украшенные путём процарапывания на скорлупе узора или рисунка. Такая модернизированная крашенка. Сначала на яйце намечают узор, затем окрашивают в один цвет, а затем по намеченному наносят рисунок острым инструментом, в результате чего проявляется естественный цвет скорлупы в местах процарапывания.
Узоры могут быть разнообразными: от простых геометрических форм до сложных рисунков. Более ярким рисунок получится на белой скорлупе, но коричневую тяжелее повредить острым предметом.