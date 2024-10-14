Красавец, злодей, идиот. «Человек-амфибия» и другие фильмы Козакова

Работа в кино очень способствовала востребованности именно этого актера среди зрителей — то, что было для него «роликами», для них было обычным развлечением. Кстати, актер вспоминал: «Мне не хотелось идти во МХАТ, несмотря на предопределенность моей актерской судьбы в его стенах, а может быть, именно в силу этой предопределенности». Сначала Козаков три года отработал в театре имени Маяковского, но затем оказался в модном тогда «Современнике» — не в числе основателей, а как один из артистов. Но ему там явно нравилось: «И я тогда был молод, и “Современник” существовал по студийным законам».