Крадущегося к добыче снежного барса показали в Саяно-Шушенском заповеднике

Очередную запись, сделанную автоматическими фоторегистраторами, показали сотрудники Саяно-Шушенского заповедника. На этот раз камера сняла наметившего добычу ирбиса.
Редкая кошка бесшумно, но при этом словно сжавшись в живую пружину, готовую вот-вот взвиться в воздух, шаг за шагом приближается к съедобной цели. Осталось тайной, кого барс избрал мишенью. Впрочем, зритель может предположить, что обедом станет кто-то из пернатых (на записи слышны сквозь гул ветра птичьи трели).
Зоологи прокомментировали эти интригующие кадры, пояснив, что во время охоты ирбис пользуется разными методами. Он может ползти, прижимаясь едва ли не вплотную к поверхности земли и прячась за камнями, а может использовать и другую тактику, например, прыгнуть на ничего не подозревающую жертву сверху — из засады.
Кстати, о прыжках. Снежный барс в погоне за добычей способен резко сократить расстояние до нее, оттолкнувшись от земли и пролетев до шести метров, отметили в заповеднике.
Ранее фотоловушки на юге края фиксировали другие интересные сцены из жизни малоизученных представителей семейства кошачьих. В марте появилось видео с играми молодых ирбисов; в апреле камера записала душераздирающе кричащего барса; а в первой половине июня (на этот раз в соседнем регионе — Туве) в объектив попал зверь, охраняющий тушу горного козла от назойливых сорок.