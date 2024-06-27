Крадущегося к добыче снежного барса показали в Саяно-Шушенском заповеднике

Зоологи прокомментировали эти интригующие кадры, пояснив, что во время охоты ирбис пользуется разными методами. Он может ползти, прижимаясь едва ли не вплотную к поверхности земли и прячась за камнями, а может использовать и другую тактику, например, прыгнуть на ничего не подозревающую жертву сверху — из засады.