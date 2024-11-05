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Кожа бразильянки потемнела из-за редкой болезни

Кожа женщины из Бразилии потемнела из-за редкой болезни, пишет Mirror.

Источник: Reuters

Сабрина Гомес из Форталезы с синдромом Кушинга и редкой опухолью вилочковой железы рассказала о том, как ее заболевания привели к изменению цвета кожи на более темный. По словам женщины, проблемы у нее начались после операции в 2022 году.

Врачи объяснили ей, что, несмотря на хирургическое вмешательство, в ходе которого ей удалили надпочечники, опухоль все равно продолжала производить адренокортикотропный гормон, что влияет на пигментацию кожного покрова, постепенно делая его более темным.

Сейчас новообразование достигло размеров в 17 сантиметров и находится в опасной близости к жизненно важным органам, что делает рискованным повторную операцию. Единственным доступным методом лечения является дорогостоящая радиоизотопная терапия, стоимость которой составляет около $5000 стерлингов за дозу.

Сабрина подала в суд на министерство здравоохранения штата Сеара, добиваясь бесплатного получения лечения. Несмотря на положительные решения судов, она до сих пор не получила информации о начале терапии.

«Я плохо сплю, моя кожа значительно потемнела, и я испытываю сильную усталость», — рассказала она.