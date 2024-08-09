«Коварная болячка обеспечена»: что можно подхватить в гостинице во время отдыха

Клопы атакуют
По высоким стандартам гостинично-ресторанного бизнеса, постельное белье и матрас должны быть чистыми, без пятен и желательно светлых оттенков. Но самое главное — в постельных слоях и мебели не должно быть клопов.
По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, несмотря на то что эти насекомые не представляют большой опасности для человека, они все же способны вызвать дискомфорт.
— Они кусают, издают зловонные ароматы, их прикосновения способны вызвать зуд. Клопы, как и тараканы, могут перекочевать на ваши личные вещи и переехать из гостиницы в ваше жилище, — сказала врач.
В связи с этим эксперт рекомендует всю привозимую на отдых одежду содержать в отельных пакетах, закрепленных специальными застежками.
Если вы обнаружили незваных гостей в своем номере, немедленно выносите оттуда свои вещи и требуйте у персонала переселить вас в комнату без клопов.
Привет, грибок
Самой опасной зоной любого помещения является ванная комната — это место сосредоточения грибков.
— Например, если до вас в номере проживал человек с грибком ногтей, а горничная недостаточно хорошо продезинфицировала углы и полы, а вы еще умудрились босиком походить, то коварная болячка вам обеспечена, — предупредила врач.
Лучшими «друзьями» грибка, по словам эксперта, являются повышенная влажность в комнате, известковые налеты и некачественная уборка.
— В ванной и уборной могут сохраняться споры, которым не составит труда перебраться к вам. Так что во время поездок обязательно нужно обрабатывать самые мелкие раны дезинфицирующими средствами, — сказала медик.
Эксперт порекомендовала использовать резиновую обувь даже во время водных процедур, чтобы не прикасаться к полу, на котором могут быть опасные возбудители.
Бородавки и иные неприятности
Они могут появиться на любом участке кожи. Бородавки считаются доброкачественным новообразованием кожи и вызываются вирусом папилломы человека.
Вирус фактически невозможно вывести из организма, и в будущем даже мелкая царапина будет способна вызвать рецидив болезни и возникновение неприятных наростов, предупредила эксперт.
Исключить заражение можно только благодаря соблюдению санитарных норм и дезинфекции помещения, заключила спикер.