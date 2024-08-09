«Коварная болячка обеспечена»: что можно подхватить в гостинице во время отдыха

Путешествуя по разным городам, большинство россиян останавливается в отелях разного уровня, стандарта и статуса. Каждый из таких туристов надеется, что отпуск пройдет идеально, после него останутся только хорошие воспоминания, а гостиница оставит в лучшем случае нейтральные впечатления. Однако из-за некачественной уборки в номерах постояльцы отелей рискуют заболеть. Какие опасности подстерегают путешественников во время отдыха — в материале «Вечерней Москвы».