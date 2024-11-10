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Ковальчук заверил в наличии у России наработок для освоения Луны

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У России в планах освоение Луны и дальнего космоса, научные наработки для этого есть, сообщил в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«У нас и сегодня огромное количество идей, например, освоение Луны и дальнего космоса», — сказал ученый.

По его словам, эти наработки надо продвигать, фиксируя при этом технологическое лидерство России.

«Надо знать свою цену и правильно выстраивать отношения с партнерами. Например, в Китае сегодня успешно развивается термоядерный проект. Но надо помнить, что он начинался на советской установке Токамак (установка для термоядерного синтеза. — Прим. ред.), поставленной туда в начале 2000-х годов. А затем мы вместе спроектировали Токамак нового поколения, который сегодня один из лучших», — пояснил он.

Ковальчук добавил, что на наработанном совместном опыте нужно строить обоюдовыгодные перспективные отношения.