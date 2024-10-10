Ковальчук рассказал о реализации проекта атомного подводного газовоза

По его словам, проект был предложен еще в 2000-х годах и на протяжении всего времени проводились работы по его созданию, в связи чем проект был хорошо проработан.
«Здесь вопрос политического решения и денег, поэтому сроки называть бессмысленно. Сколько денег дадут, такой срок и будет», — сказал он.
Кроме того, Ковальчук рассказал о постоянном совершенствовании атомной станции «Елена», указав на то, что за десятилетия была произведена цифровизация установки.
Ранее, 7 октября, Ковальчук заявил, что Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и ОАО «РЖД» запланировали до конца 2024 года запустить межуниверситетскую квантовую сеть, направленную на объединение ряда вузов в России. Межуниверситетская квантовая сеть (МУКС) представляет собой объединение созданных разными университетами локальных линий связи. Сеть создается на основе национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС).