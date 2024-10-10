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Ковальчук: естественный интеллект важнее искусственного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Уровень развития искусственного интеллекта (ИИ) напрямую зависит от IQ разработчиков и для решения проблем современного мира, который устроен нелинейно, ИИ не подходит. С этим могут справиться только люди, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Источник: Freepik

«Сегодня запрос на творческих, одаренных людей больше, чем когда бы то ни было. Потому что сегодня все нелинейно и двигаться можно только “прорывом”, созидая новое. Это может сделать только естественный интеллект», — сказал Ковальчук, выступая с открытой лекцией на Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2024.

Ученый отметил, что ИИ представляет собой то, чему мы его научим «и сегодня отмечается падение IQ искусственного интеллекта».

«Почему? Потому что в начале его учили умные люди, а потом стали учить всякие странные люди. Поэтому его интеллект отражает интеллект тех, кто его учил», — заключил он.