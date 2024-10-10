Ковальчук: естественный интеллект важнее искусственного

«Сегодня запрос на творческих, одаренных людей больше, чем когда бы то ни было. Потому что сегодня все нелинейно и двигаться можно только “прорывом”, созидая новое. Это может сделать только естественный интеллект», — сказал Ковальчук, выступая с открытой лекцией на Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2024.