Котяков: в страховом стаже учтут все периоды отпуска по уходу за ребенком

Он пояснил, что нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд России за пересчетом страховой пенсии. Сейчас в страховой стаж кроме периодов работы включают так называемые нестраховые периоды, в том числе — время ухода за ребенком до полутора лет. При этом в настоящее время существует ограничение — в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за четырьмя детьми.