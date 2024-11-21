Котяков сообщил об отсутствии в планах отмены шестидневки в декабре

«На сегодняшний день график всех выходных и праздничных дней уже принят на уровне правительства, не планируется никаких изменений. В любом случае, если законопроект будет представлен на рассмотрение, он поступит в правительство на согласование», — сказал он.
Котяков уточнил, что несмотря на шестидневную рабочую неделю, у россиян будет три выходных дня перед Новым годом — 29, 30 и 31 декабря. «Думаю, три дня выходных после шестидневной недели гораздо удобнее, чем если бы мы разбивали и делали бы 31 декабря рабочим днем», — подытожил он.
Ранее в Telegram-канале SHOT сообщали, что депутаты Госдумы обратились к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением разрешить региональным властям установить 28 декабря 2024 года как выходной день по своему усмотрению. В декабре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — суббота 28 декабря будет рабочим днем. При этом новогодние выходные будут длиться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.