Котяков сообщил об отсутствии в планах отмены шестидневки в декабре

Ранее в Telegram-канале SHOT сообщали, что депутаты Госдумы обратились к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением разрешить региональным властям установить 28 декабря 2024 года как выходной день по своему усмотрению. В декабре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — суббота 28 декабря будет рабочим днем. При этом новогодние выходные будут длиться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.