Котяков рассказал о календаре праздников на 2025 год

График выходных и праздничных дней на 2025 год утверждён правительством РФ в прошлом году. Россияне будут отдыхать в День защитника Отечества с 22 по 23 февраля, в Международный женский день с 8 по 9 марта, с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, в День России с 12 по 15 июня, а также с День народного единства со 2 по 4 ноября и с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 года в новогодние праздники.