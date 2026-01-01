Популярные темы
Котенок: ГУР заявило об инсценировке убийства главаря из РДК* Капустина**

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что главарь запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов) жив. На это обратил внимание военкор Юрий Котенок.

ГУР Украины утверждает, что Денис Капустин** из РДК* может быть жив.

«ГУР заявляет, что главарь террористов из РДК Денис Капустин жив. Сообщения о его ликвидации якобы были частью спецоперации украинских спецслужб по “разоблачению российской агентуры”», — написал Котенок в своем telegram-канале.

До этого о гибели Капустина заявляло само формирование. В его официальном сообщении утверждалось, что основатель РДК «уничтожен на запорожском направлении».

* Русский добровольческий корпус", РДК — организация признана в России террористической и запрещена.

** Денис Капустин внесен в перечень экстремистов и террористов.