Кот вместо таблеток. Психолог раскрыла пользу питомцев в доме

Снижение стресса
Как рассказала психолог Алиса Курамшина в своей группе в «ВКонтакте», поглаживание кота или собаки активирует выработку окситоцина. Это гормон, который помогает снизить уровень стресса и тревоги. Таким образом, питомцы — это естественный антидепрессант.
Чувство комфорта и безопасности
Кошка, собака или другой питомец поможет пережить трудные моменты. Животное всегда будет рядом, что поможет почувствовать поддержку и снизить эмоциональное напряжение.
Регулярные прогулки и физическая активность
Питомцы требуют ухода и прогулок, что заставляет хозяев двигаться и выходить на свежий воздух, а это отличная профилактика депрессии и усталости.
Эмоциональная поддержка
Кроме того, животные не судят, они принимают нас такими, какие мы есть. Это помогает чувствовать себя нужными и любимыми.
«Простой вывод: если вы переживаете трудные времена — попробуйте завести питомца. Его преданность и позитивный настрой могут стать настоящим источником силы и поддержки!» — добавила психолог.
Она рассказала, что в Южной Африке запустили рекламу антидепрессантов «Принятие». На рекламных плакатах показаны упаковки лекарственных средств, из которых появляются коты и собаки. Это связано с тем, что терапевтический эффект от общения с домашними животными может быть сопоставим с эффектом от принятия фармакологических средств, и это уже доказано многими исследованиями.
«Заказчик рекламы — ассоциация по предотвращению жестокого обращения с животными. Эта организация призывает принять в семью питомца вместо приема антидепрессантов», — рассказала психолог.
Кстати, недавно мы писали о плюсах и минусах наличия собаки в доме. Их назвали венгерские ученые.