Кот вместо таблеток. Психолог раскрыла пользу питомцев в доме

Она рассказала, что в Южной Африке запустили рекламу антидепрессантов «Принятие». На рекламных плакатах показаны упаковки лекарственных средств, из которых появляются коты и собаки. Это связано с тем, что терапевтический эффект от общения с домашними животными может быть сопоставим с эффектом от принятия фармакологических средств, и это уже доказано многими исследованиями.