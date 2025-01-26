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Кот вместо таблеток. Психолог раскрыла пользу питомцев в доме

Животное в доме — это хлопоты и ответственность. Однако не стоит этого бояться, поскольку питомцы хорошо влияют на состояние человека, помогая бороться с депрессией и тревожностью.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Снижение стресса

Как рассказала психолог Алиса Курамшина в своей группе в «ВКонтакте», поглаживание кота или собаки активирует выработку окситоцина. Это гормон, который помогает снизить уровень стресса и тревоги. Таким образом, питомцы — это естественный антидепрессант.

Чувство комфорта и безопасности

Кошка, собака или другой питомец поможет пережить трудные моменты. Животное всегда будет рядом, что поможет почувствовать поддержку и снизить эмоциональное напряжение.

Регулярные прогулки и физическая активность

Питомцы требуют ухода и прогулок, что заставляет хозяев двигаться и выходить на свежий воздух, а это отличная профилактика депрессии и усталости.

Эмоциональная поддержка

Кроме того, животные не судят, они принимают нас такими, какие мы есть. Это помогает чувствовать себя нужными и любимыми.

«Простой вывод: если вы переживаете трудные времена — попробуйте завести питомца. Его преданность и позитивный настрой могут стать настоящим источником силы и поддержки!» — добавила психолог.

Она рассказала, что в Южной Африке запустили рекламу антидепрессантов «Принятие». На рекламных плакатах показаны упаковки лекарственных средств, из которых появляются коты и собаки. Это связано с тем, что терапевтический эффект от общения с домашними животными может быть сопоставим с эффектом от принятия фармакологических средств, и это уже доказано многими исследованиями.

«Заказчик рекламы — ассоциация по предотвращению жестокого обращения с животными. Эта организация призывает принять в семью питомца вместо приема антидепрессантов», — рассказала психолог.

Кстати, недавно мы писали о плюсах и минусах наличия собаки в доме. Их назвали венгерские ученые.