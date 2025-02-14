Кот в рюкзаке: как путешествовать с питомцами

Кошки и собаки — это не просто домашние питомцы. Для многих они становятся важными членами семьи, без которых не обходится ни одно путешествие.
В National Geographic рассказали, как правильно путешествовать с питомцами.
Поставьте благополучие питомца на первое место
Несмотря на то, что вы можете быть восхищены перспективой путешествия вместе с кошкой или собакой, животные могут не разделить ваш восторг. То, что является для человека отдыхом, может навредить здоровью питомца. Особенно это касается пожилых четвероногих. Перед поездкой необходимо проконсультироваться с ветеринаром.
Также подумайте, ваш питомец домосед или любитель приключений? От этого зависит выбор — брать с собой в поездку животного или нет.
Подумайте, когда точно не стоит брать питомца в путешествие
Сходить в горы и устроиться там в палаточном лагере — это хорошо, так как животным может быть комфортно на природе. Но бизнес-конференция или командировка — другое дело.
Если вы уезжаете надолго и все же не берете с собой кота или собаку, задумайтесь над приютом, сиделкой для животных.
Если вы не можете определиться, брать с собой питомца в путешествие или нет, составьте список плюсов и минусов поездки для домашнего животного и вас вместе с ним.
Рассмотрите способы передвижения
Если это возможно, лучше всего ехать на машине, так как в таком случае вы сможете сделать столько остановок, сколько нужно вам и вашему питомцу.
Полет на самолете с животным может быть весьма проблематичным. Дело в том, что у каждой авиакомпании свои правила и требования, которые могут меняться в зависимости от пункта отправления и пункта назначения, погоды, вида или породы животного, возраста питомца, его прививочного статуса и многого другого.
В целом, если ваш питомец не настолько мал, чтобы поместиться в переноске под сиденьем перед вами на протяжении всего полета, ему придется лететь в грузовом отсеке самолета.
Проверьте, возможно ли проживание с животными в выбранном вами отеле
Обязательно проверьте, какие правила проживания в том или ином отеле. Если даже там можно остановиться с домашними животными, могут быть определенные сборы.
Во многих отелях разрешено проживание только с определенным количеством домашних животных в номере, а в некоторых есть ограничения по породам. В других отелях запрещено оставлять домашних животных одних в номерах для гостей, а это значит, что вам придется брать питомца с собой везде.
Подготовьтесь к поездке
Если вы путешествуете за границей, вам, скорее всего, нужно будет найти и посетить ветеринара, который сможет выдать необходимые справки о состоянии здоровья питомца. Этот процесс может занять от недели до нескольких месяцев.
Не забудьте также собрать вещи для питомца. К ним относятся корм, лакомства, любые лекарства, поводки, шлейки или ошейники, миски для воды, лежанки для собак, игрушки, наполнитель и лотки, а также любые переноски или клетки. Также возьмите с собой бумажную или цифровую копию записей о прививках вашего питомца, а также любую необходимую документацию для поездки с питомцем.
Ранее стало известно, что в России появились новые правила провоза животных в пассажирских поездах.