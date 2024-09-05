Кот-путешественник, кит-шпион и американский драматург: герои недели

Кот по кличке Шото пропал в Техасе во время заморозков в январе 2022 года и хозяева давно считали его пропавшим навсегда. Но совсем недавно он обнаружился на другом конце страны в Массачусетсе, где его выходили сотрудники приюта. Уже спустя сутки за котом приехали владельцы — а о героических событиях, пережитых Шото за время своего путешествия, растянувшегося на 2 года и 3000 километров, можно только догадываться.