Кот-путешественник, кит-шпион и американский драматург: герои недели

Выбрать то, что приносит счастье
36 лет назад Мелисса Тодд получила рекордную оценку, пройдя тест на IQ, стала национальной знаменитостью и поступила в Оксфорд — но быстро поняла, что академическая жизнь ей не по нутру, а чтобы преуспеть в науке, одного интеллекта недостаточно. Чтобы раскрепоститься, девушка решила попробовать стриптиз — и не жалеет о выборе до сих пор.
Появиться в нужном месте с нужным оборудованием
Кит-белуха Хвалдимир 5 лет был любимцем всей Норвегии после того, как рыбаки помогли ему освободиться от камеры для подводной съемки. Из-за нетипичного для китов оборудования Хвалдимира сперва приняли за русского шпиона, но он быстро расположил норвежцев к себе.
Признавать свои ошибки
Ариэль Геллер, разбивший кувшин в израильском музее, вернулся в музей, чтобы подарить ему кувшин, который слепил сам. Сотрудники музея приняли подарок и поблагодарили мальчика за попытку исправить ситуацию — тоже, в общем-то, героическое поведение по сравнению с тем, как порой ведут себя музейные смотрители.
Не отпускать то, что важно, как можно дольше
23-летний журналист и активист из Ганы Абдул Хаким обнимал дерево 24 часа — этой акцией юноша хотел привлечь внимание к сохранению природы в родной стране. Садиться или отдыхать во время акции ему было нельзя. Поступок попал в Книгу рекордов Гиннесса и однозначно привлек внимание — а поможет ли это природе, покажет время.
Следовать за мечтой, какой бы странной она ни была
Балтийская таможня задержала предпринимателя, решившего отвезти в ОАЭ целую группу ростовых чучел животных и сказочных существ в доспехах, вооруженных мечами и луками — оказалось, что часть чучел сделана из редких животных. Причины, по которым мужчина решил вывезти такой груз, остались неизвестными.
Потратить все, чтобы спасти что-то ценное
Американский драматург Кен Людвиг всю жизнь восхищался Шекспиром и цитирует его в каждой из своих пьес — поэтому, когда мужчина был на экскурсии в доме дочери Шекспира в Стратфорде и узнал о его крайне бедственном состоянии, он не задумываясь пожертвовал музею миллион фунтов, чтобы спасти здание.
Не останавливаться, даже если идешь не в том направлении
Кот по кличке Шото пропал в Техасе во время заморозков в январе 2022 года и хозяева давно считали его пропавшим навсегда. Но совсем недавно он обнаружился на другом конце страны в Массачусетсе, где его выходили сотрудники приюта. Уже спустя сутки за котом приехали владельцы — а о героических событиях, пережитых Шото за время своего путешествия, растянувшегося на 2 года и 3000 километров, можно только догадываться.