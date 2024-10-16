Кот-пухляш Крошик сбросил ещё 400 граммов, но пока не реагирует на игрушки — он их никогда не видел

Также сотрудники ветеринарной клиники успокоили фанатов Крошика, которые были обеспокоены состоянием суставов кота. Ветеринары объяснили, что суставы у него не болят, а движение идёт коту на пользу. Реабилитологи разрешают Крошику ходить и прыгать повсюду. Сейчас Крошик весит 14,4 кг и уже научился сам забираться на диван.