Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох

По данным издания, кот пробрался в отсек с электроникой, а когда его пытались поймать, скрылся среди кабелей. Из-за этого Boeing 737 не смог покинуть аэропорт в Риме. В итоге самолет вылетел в Германию только спустя два дня, отмечается в статье.