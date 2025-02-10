Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох

«Кот, забравшийся в самолет прямо перед взлетом, стал причиной двухдневной задержки. Экипаж услышал мяуканье, когда пассажиры готовились к посадке на самолет Ryanair», — говорится в публикации.
По данным издания, кот пробрался в отсек с электроникой, а когда его пытались поймать, скрылся среди кабелей. Из-за этого Boeing 737 не смог покинуть аэропорт в Риме. В итоге самолет вылетел в Германию только спустя два дня, отмечается в статье.
В январе газета Armidale Express писала, что кошка породы мейн-кун за сутки совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией из-за того, что ее не заметили в багажном отсеке самолета.