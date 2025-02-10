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Кот пробрался в самолет и устроил двухдневный переполох

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании Ryanair отложил вылет на два дня из-за пробравшегося на борт кота, пишет The Sun.

«Кот, забравшийся в самолет прямо перед взлетом, стал причиной двухдневной задержки. Экипаж услышал мяуканье, когда пассажиры готовились к посадке на самолет Ryanair», — говорится в публикации.

По данным издания, кот пробрался в отсек с электроникой, а когда его пытались поймать, скрылся среди кабелей. Из-за этого Boeing 737 не смог покинуть аэропорт в Риме. В итоге самолет вылетел в Германию только спустя два дня, отмечается в статье.

В январе газета Armidale Express писала, что кошка породы мейн-кун за сутки совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией из-за того, что ее не заметили в багажном отсеке самолета.