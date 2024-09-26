Кот принес домой выигрышный лотерейный билет

33-летняя Меган Кристиан из города Пензанс, графство Корнуолл, год назад стала владелицей кота, которого назвала Обезьянкой. Когда кот немного подрос и стал гулять на улице, он стал регулярно возвращаться домой с подарками для хозяйки. Среди его находок были меню бара, вилки для розеток, детская соска, пакетик с кофе и даже жареная курица из KFC.