Кот неожиданно вернулся домой через четыре дня после «кремации»

Через четыре дня после кремации британка, все еще находившаяся в Турции, увидела несколько пропущенных звонков от няни для кошек, которая присматривала и за питомцами соседей. Та сообщила, что Тед зашел в дом через кошачью дверцу. Чтобы убедиться, что речь идет действительно о том самом коте, хозяйка вышла на связь по видео и внимательно рассмотрела гостя.