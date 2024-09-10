Кот неожиданно вернулся домой через четыре дня после «кремации»

Жительница Великобритании Никки Найт отдыхала со своей семьей в Турции, когда соседи сообщили, что нашли ее любимого домашнего питомца — кота Теда — утонувшим в пруду. Женщина дистанционно организовала кремацию тела животного, не желая обременять этой проблемой соседей в свое отсутствие. Однако через четыре дня после кремации Тед вернулся домой, живой и невредимый. Подробности этой истории сообщает Би-би-си.
«Мне пришлось сообщить новость о гибели кота мужу и нашим четверым детям, и мы все были очень огорчены, потому что Тед — наш любимец», — рассказала Найт в интервью изданию.
Через четыре дня после кремации британка, все еще находившаяся в Турции, увидела несколько пропущенных звонков от няни для кошек, которая присматривала и за питомцами соседей. Та сообщила, что Тед зашел в дом через кошачью дверцу. Чтобы убедиться, что речь идет действительно о том самом коте, хозяйка вышла на связь по видео и внимательно рассмотрела гостя.
Оказалось, это их собственный кот, который где-то гулял несколько дней. Британка поняла, что заплатила 130 фунтов (около 15 тыс. руб.) за кремацию чужого животного. Когда она позже пошла забирать прах, то увидела надпись на урне «Не мертвый Тед».
Семье не удалось найти владельца того кота, который умер, видимо, животное было бродячим, полагает героиня истории. В итоге британка, хоть и потратилась, но все же рада, что устроила чужому коту хорошие проводы, и осталась в восторге от того, что Тед жив.
В крематории на эту ситуацию тоже отреагировали и заявили, что пожертвуют полученную плату за кремацию «Не Теда» местному центру спасения кошек. Пользователи в социальных сетях, прочитав историю, высказались в духе: «У кошек девять жизней, у Теда осталось восемь».
Ранее в США, жительница штата Джорджия по имени Лиз Гиллеспи нашла своего кота Кевина спустя семь лет после пропажи. Как оказалось, все эти годы линкс-пойнт провел в приюте для бездомных, который находится менее чем в 2 км от дома хозяйки. Американка живет рядом с лесом и долгое время считала, что пропавшего питомца могли растерзать дикие хищники.
Спустя семь лет, ветеринары в приюте обнаружили, что животное было чипировано, и установили его владельца. Гиллеспи призналась, что «была шокирована», когда ей позвонили и сообщили, что Кевин найден.