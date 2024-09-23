Ранее премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в поддержке России из-за нового котенка сибирской породы. Как считает британский общественный деятель Стивен Джеймс, выбор породы домашних животных показывает, действительно ли Кир Стармер является патриотом своей страны. Тот, кто предпочитает русских сибирских кошек британским, по его словам, не может, в частности, выражать интересы рабочих Великобритании.