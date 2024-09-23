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Кот Ларри отреагировал на нового сибирского котенка премьера Британии

Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри отреагировал на появление у премьер-министра Великобритании Кира Стармера нового сибирского котенка по кличке Принц. Ларри сообщил в соцсети X, что он остается самым красивым котором в резиденции премьера Соединенного Королевства.

«Мой статус самого красивого кота на Даунинг-стрит остается неоспоримым», — говорится в публикации на странице кота.

Ранее премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в поддержке России из-за нового котенка сибирской породы. Как считает британский общественный деятель Стивен Джеймс, выбор породы домашних животных показывает, действительно ли Кир Стармер является патриотом своей страны. Тот, кто предпочитает русских сибирских кошек британским, по его словам, не может, в частности, выражать интересы рабочих Великобритании.