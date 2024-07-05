Кот Ларри издевается над поражением британских консерваторов

5 июля 2024 года стало известно, что на парламентских выборах в Великобритании победила лейбористская партия. Консерваторы во главе с премьер-министром Риши Сунаком, в свою очередь, проиграли, получив лишь 131 место в Палате общин.
В честь проигрыша британских консерваторов кот Ларри выложил в свое аккаунте X (бывший Twitter) видео с падающим котом, которое саркастично подписал: «Консервативная партия», а также пост, где говорится, что кот, в память о былых временах, нагадил в ботинок Сунака.
Ранее Ларри уже высмеивал британскую политику. Осенью 2022 года кот шутил, что король попросил его возглавить правительство.
Сунак, к слову, тоже обладает чувством юмора. В 2023 году политик снялся в пародийном ролике по мотивам легендарной комедии «Один дома», который опубликовал в социальной сети Х.
Кристина Корчанова