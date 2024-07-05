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Кот Ларри издевается над поражением британских консерваторов

В социальной сети X кот Ларри по традиции высмеял британского политика — Риши Сунака.

Источник: Соцсети

5 июля 2024 года стало известно, что на парламентских выборах в Великобритании победила лейбористская партия. Консерваторы во главе с премьер-министром Риши Сунаком, в свою очередь, проиграли, получив лишь 131 место в Палате общин.

В честь проигрыша британских консерваторов кот Ларри выложил в свое аккаунте X (бывший Twitter) видео с падающим котом, которое саркастично подписал: «Консервативная партия», а также пост, где говорится, что кот, в память о былых временах, нагадил в ботинок Сунака.

Ранее Ларри уже высмеивал британскую политику. Осенью 2022 года кот шутил, что король попросил его возглавить правительство.

Сунак, к слову, тоже обладает чувством юмора. В 2023 году политик снялся в пародийном ролике по мотивам легендарной комедии «Один дома», который опубликовал в социальной сети Х.

Кристина Корчанова