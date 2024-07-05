Кот Ларри издевается над поражением британских консерваторов

В честь проигрыша британских консерваторов кот Ларри выложил в свое аккаунте X (бывший Twitter) видео с падающим котом, которое саркастично подписал: «Консервативная партия», а также пост, где говорится, что кот, в память о былых временах, нагадил в ботинок Сунака.