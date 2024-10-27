Кот Крошик умер сегодня ночью

По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезёнке и метастазы в других внутренних органах. К сожалению, установить это удалось слишком поздно, так как из-за сильного ожирения животного многочисленные попытки сделать УЗИ ранее ни к чему не приводили: техника просто не могла увидеть состояние внутренних органов.