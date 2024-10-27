Кот Крошик умер сегодня ночью

Сотрудники приюта уже через полчаса доставили его в ветклинику, где его положили в кислородную камеру и стали бороться за его жизнь. К сожалению, реанимационные действия не помогли и котик умер.
По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезёнке и метастазы в других внутренних органах. К сожалению, установить это удалось слишком поздно, так как из-за сильного ожирения животного многочисленные попытки сделать УЗИ ранее ни к чему не приводили: техника просто не могла увидеть состояние внутренних органов.
После того, как 17-килограммового здоровячка забрали с улицы, специалисты разработали для него специальную программу реабилитации, которая позволила ему за месяц скинуть 2 кг. Для котиков — это был большой прогресс. Но, к сожалению, длительное ожирение повлияло на его внутренние органы, что удалось выяснить слишком поздно.
Гигантский рыжий кот Крошик из Перми стал знаменит на всю Россию в сентябре этого года. Он жил возле местной больницы. Добрые люди охотно носили ему еду, в итоге раскормили пушистика до 17 кг и он перестал ходить.
Крошика забрали волонтёры, у которых он похудел и снова начал ходить и запрыгивать на стульчики. По оценкам ветеринаров, котику было около 15 лет.