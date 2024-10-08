Кот Крошик сбросил более 2 кг и смог запрыгнуть на невысокую поверхность

Кот Крошик, который проходит реабилитацию в приюте «Матроскин», за месяц похудел на 2,2 кг и смог запрыгнуть на невысокую поверхность. Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте», посвященном восстановлению кота.
В настоящий момент вес Крошика составляет 14,8 кг. Как отметили представители приюта, кот придерживается дробного кормления. Такой подход уже дает результат: Крошик смог сбросить более 2 кг за месяц и запрыгнуть на невысокий пуфик.
«Крошик очень старается и мечтает наконец избавиться от оков лишнего веса, чтобы спокойно передвигаться», — написали представители приюта.
За историей похудения пермского кота, который в начале реабилитации весил 17 кг, наблюдает весь мир. Такой большой вес Крошик набрал, когда жил в подвале больницы — там его кормили едой, которую не доели пациенты.
Кот располнел настолько, что не мог самостоятельно передвигаться. Тогда его забрали волонтеры и составили программу похудения, которая включает не только строгую диету, но и занятия аквааэробикой и кинезитерапией.
Уже через две недели после лечения Крошик смог самостоятельно ходить. Он попытался сбежать из клиники, но застрял в полке для обуви. Фото застрявшего Крошика завирусилось не только в России, но и за границей — историю кота опубликовали в Daily Mail, индийском Hindustan Times и американском New York Post.
Ранее Крошик стал героем стикерпака федерального Министерства экономического развития, которое возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.