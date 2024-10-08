Кот Крошик сбросил более 2 кг и смог запрыгнуть на невысокую поверхность

Уже через две недели после лечения Крошик смог самостоятельно ходить. Он попытался сбежать из клиники, но застрял в полке для обуви. Фото застрявшего Крошика завирусилось не только в России, но и за границей — историю кота опубликовали в Daily Mail, индийском Hindustan Times и американском New York Post.