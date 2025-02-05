Кот из Дагестана семь лет жил на могиле хозяина

Несмотря на миф о независимом характере, кошки любят своих хозяев и могут быть очень преданными животными. Еще одно подтверждение этому — недавний случай из Дагестана: там жил кот, который лишился хозяина, но еще семь лет приходил к нему на могилу.
Историю животного местная жительница Хадижа рассказала телеграм-каналу «База». Она впервые заметила рыжего зверя на кладбище еще в 2018 году, когда пришла на могилу к старшему брату. Девушке рассказали, что кот принадлежал недавно умершему мужчине, и сидит на могиле хозяина.
Хадижа решила забрать животное к себе, но после того, как он поел и поспал, кот стал проситься на улицу и, как только открылась дверь, тут же сбежал назад к могиле.
Настаивать Хадижа не стала, и кот, которого сразу прозвали «Хатико» в честь одноименной японской истории о собаке, ждавшей хозяина, поселился на кладбище: местные жители заботились о нем и регулярно подкармливали.
«На видео кот лежит уже на другой могиле — это он прибежал ко мне и стал ждать, пока я его покормлю», — рассказала Хадижа.
Впрочем, больше кот на кладбище не живет. Из-за уличной жизни у животного серьезно испортилось здоровье: развилась пневмония и сгнило ухо, начались проблемы с зубами и печенью. Девушка отнесла кота к ветеринарам — сейчас его лечат в Махачкале, но скоро отправят в Санкт-Петербург.
Как пишет телеграм-канал, сейчас зверь может жить только в кислородной камере. В Санкт-Петербурге ему вылечат почки, после чего животное отдадут новым хозяевам, которые уже нашлись, а на могилу к прежнему владельцу, по всей вероятности, он уже не вернется.
Ранее рассказывали про тайского «Хатико»: собаку, которая много лет ждала умершего хозяина у магазина.