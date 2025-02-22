Кот четыре недели плавал по океану без пищи и добрался до Карибских островов

После путешествия черно-белый кот был напуган, поэтому сотрудникам транспортной компании пришлось заманивать его в клетку с пищей. После этого его передали сотрудникам фонда Kitten Rescue Curaçao Foundation, в котором животное кормят, лечат и ищут ему хозяев. Пока не установлено, принадлежал ли он кому-то раньше. Чипа на коте нет.