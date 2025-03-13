Кот-безбилетник приплыл из Турции в Россию

Стамбульский кот совершил путешествие в Новороссийск на корабле. Как он оказался на судне, никто не знает. Его обнаружили моряки, когда были в пути: животное расположилось в одном из контейнеров. Вызволить пушистого пассажира из плена команда не смогла, поэтому пришлось передавать ему еду и воду через узкую щель.