Кот-безбилетник приплыл из Турции в Россию

Стамбульский кот совершил путешествие в Новороссийск на корабле. Как он оказался на судне, никто не знает. Его обнаружили моряки, когда были в пути: животное расположилось в одном из контейнеров. Вызволить пушистого пассажира из плена команда не смогла, поэтому пришлось передавать ему еду и воду через узкую щель.
Долгожданную свободу кот, который получил кличку Бурак, обрёл только в новороссийском порту. Сейчас никакой угрозы его жизни и здоровью нет, он находится под присмотром, и ему ищут хозяев. При этом из-за таможенных правил нелегальный путешественник может вернуться на родину.