Косой маршрут: почему самолеты не летают по прямым траекториям?

Последний пункт, касающийся невозможности лететь по прямой, относится к процедурам, предусмотренным в зоне терминала. Стандартные процедуры вылета по приборам (SIDs) и стандартные процедуры прибытия в терминал (STARs) служат для входа и выхода из крупных аэропортов по всему миру. Они обеспечивают разделение воздушного движения, чтобы прибывающие и вылетающие самолеты не пересекались, а также контролируют скорость, чтобы самолеты, летящие по общим маршрутам, не приближались друг к другу слишком близко.