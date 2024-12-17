Косой маршрут: почему самолеты не летают по прямым траекториям?

Кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая линия, однако самолеты редко летят из пункта отправления в пункт назначения по прямой.
По мере увеличения расстояния между странами или городами траектории полетов становятся все менее прямолинейными. В Simple Flying рассказали, почему так происходит.
Ветры
Чтобы полет прошел безопасно как для экипажа, так и для пассажиров, важно учитывать скорость ветров на протяжении всего маршрута.
Диспетчеры рейсов учитывают, где находятся самые сильные попутные ветры при полетах в восточном направлении, и стараются максимально использовать их. Аналогичным способом составляются прогнозы относительно встречных ветров при полетах в западном направлении, чтобы избежать самых неблагоприятных условий для снижения скорости.
Ограничение воздушного пространства
Такие факторы, как космические запуски, тушение пожаров, полёты дронов, сбои в работе спутников или GPS, а также передвижение VIP-персон, влияют на закрытие воздушного пространства. Так, например, некоторые страны закрыли свое воздушное пространство для других стран.
Погодные явления
Пожалуй, самая очевидная причина, по которой самолеты летают по нелинейным маршрутам между городами, — это плохая погода. Обычно предпочтительнее лететь выше облаков и обходить потенциально опасные зоны с плохой видимостью или плохой погодой.
Зона вылета и прибытия
Последний пункт, касающийся невозможности лететь по прямой, относится к процедурам, предусмотренным в зоне терминала. Стандартные процедуры вылета по приборам (SIDs) и стандартные процедуры прибытия в терминал (STARs) служат для входа и выхода из крупных аэропортов по всему миру. Они обеспечивают разделение воздушного движения, чтобы прибывающие и вылетающие самолеты не пересекались, а также контролируют скорость, чтобы самолеты, летящие по общим маршрутам, не приближались друг к другу слишком близко.
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