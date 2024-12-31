Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Алексей Овчинин отметил, что для каждого жителя нашей страны Новый год — самый теплый, душевный и семейный праздник. «В этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успеха!», — отметил он.
Иван Вагнер пожелал всем провести праздничные дни в кругу семьи и друзей.
По его словам, в круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Космонавт призвал творить добро, дарить счастье и улыбки окружающим.
Александр Горбунов, поздравляя с Новым годом, пожелал мира, процветания и благополучия.
Напомним, ранее главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка по видеосвязи из Центра управления полетами поздравили с Новым годом российский экипаж МКС. Свои поздравления на орбиту также передали по видеосвязи родные и близкие космонавтов.